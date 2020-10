Trotz Corona: Zahl der IHK-Lehrverträge in Herne steigt

Herne. Trotz der Coronakrise ist die Zahl der neuen Ausbildungsverträge in den IHK-Berufen in Herne noch einmal gestiegen. Vermittlungen laufen weiter.

Was sich bereits in den vergangenen Monaten – Corona zum Trotz – abzeichnete, ist nun Gewissheit: Zum Stichtag 30. September verzeichnet die IHK Mittleres Ruhrgebiet im Vergleich zum Vorjahr nochmals ein ganz leichtes Plus bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen.

In Herne, Bochum, Witten und Hattingen wurden 2059 neue Ausbildungsverträge in IHK-Berufen eingetragen – vor zwölf Monaten lag diese Zahl bei 2035. Bei der IHK bezeichnet man dieses Ergebnis als „sensationell“.

„Als die Wirtschaft wegen Corona heruntergefahren werden musste, hätte niemand eine solche Bilanz für möglich gehalten, sondern mit einem Einbruch gerechnet. Der Ausbildungsmarkt ruhte mehrere Monate fast vollständig. Aber unsere Unternehmen wissen, dass Ausbildung eine Investition in die Zukunft ist – also unverzichtbar. Für dieses Engagement ist den Unternehmen nur danke zu sagen“, bilanziert Kerstin Groß, zuständige Kompetenzfeldmanagerin „Menschen stärken“ der IHK.

Handwerkskammer meldet ein Minus

Herne hat in diesem Jahr seinen Aufwärtstrend weiter fortgesetzt: 435 statt 381 neue Ausbildungsverträge zum Stichtag 30. September sind eine deutliche Botschaft. Groß: „Man muss immer wieder betonen: In dieser Statistik ist noch jede Menge Bewegung. Durch Corona passiert in diesem Jahr alles später als üblich. Junge Menschen sollten wissen: Es geht noch was. Es gibt noch Ausbildungsplätze. Es lohnt sich, auch jetzt noch aktiv zu sein. Unser Matching-Angebot kann bei der Vermittlung helfen.“

Auch die Agentur für Arbeit weist darauf hin, „dass noch etwas geht“ für junge Menschen, die noch nach einer Ausbildungsstelle suchen. Einige Unternehmen hätten ihren Ausbildungsbeginn nach hinten verschoben.

Die Handwerkskammer Dortmund, zu deren Bezirk auch Herne gehört, weist darauf hin, dass es im Kammerbezirk noch rund 400 freie Lehrstellen. Besonders viele offene Ausbildungsplätze gebe es in den Berufen Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Dachdecker/in, Metallbauer/in oder Maler/in und Lackierer/in.

Allerdings: Im gesamten Handwerkskammerbezirk Dortmund wurden zum Stichtag 30. September insgesamt 3482 neu abgeschlossene Lehrverträge verzeichnet. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Minus von 468 Verträgen bzw. 11,8 Prozent.