Trotz Corona: Zahl der Arbeitslosen in Herne fast stabil

Der Arbeitsmarkt in Herne ist stabil, die Arbeitslosenquote hat sich im Juni gegenüber dem Vormonat nicht verändert.

Herne. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Herne im Juni fast stabil geblieben – trotz der Corona-Krise. Das sind die wichtigsten Zahlen in diesem Monat.

Der Arbeitsmarkt in Herne ist stabil – trotz Corona-Pandemie. Das meldet die Agentur für Arbeit. Das erste halbe Jahr 2021 auf dem Arbeitsmarkt sei zwar gekennzeichnet von einem „schwankenden Auf und Ab“ der gemeldeten Arbeitslosigkeit. Die Veränderungen hielten sich jedoch die Waage und wiesen keine gravierenden Unterschiede auf, heißt es in einer Mitteilung.

Zu den wichtigsten Zahlen: Im Juni zählt die Agentur für Arbeit in Herne 9313 Arbeitslose; das sind 54 Menschen mehr als im Mai (+ 0,6 Prozentpunkte). Verglichen mit dem Juni des vergangenen Jahres sei das aber ein Minus von 412 Menschen beziehungsweise 4,2 Prozentpunkten. Die aktuelle Arbeitslosenquote bleibe, wie im Mai auch, bei 11,6 Prozent. Im letzten Jahr habe sie im Juni noch bei 12,3 Prozent gelegen.

„Der Einzelhandel öffnet, das produzierende Gewerbe hat volle Auftragsbücher und auch der restliche Arbeitsmarkt nimmt weiter an Fahrt auf“, kommentiert Arbeitsagentur-Chef Frank Neukirchen-Füsers. Auch wenn die Arbeitslosenzahlen in Herne leicht gestiegen seien: Immer mehr Unternehmen suchten Personal, etwa auch die Gastronomie; so sei der Stellenzugang im Juni im Vergleich zum Vormonat um 40 Prozent gestiegen.

Arbeitsagentur-Chef: Herne „auf einer Welle der Erleichterung“

Es gebe aber auch einen Wermutstropfen: Nicht wenig Personal, das in den letzten Monaten in der Hotel- und Gaststättenbranche oder auch in der Veranstaltungsbranche nicht arbeiten konnte, habe sich beruflich umorientiert. Dieses Personal fehle jetzt. Insbesondere Köche seien aktuell Mangelware – „schwierig zu finden, geschweige denn zu vermitteln“. Dennoch bleibe Herne „auf einer Welle der Erleichterung“. Arbeitsagentur-Chef Frank Neukirchen-Füsers: „Ich hoffe, dass der Sommer uns gut tragen und auf die weiteren, wahrscheinlich auch neuen Herausforderungen im Herbst vorbereiten wird.“

Zur Kurzarbeit: Die Kurzarbeitanzeigen lagen im Juni laut Agentur im einstelligem Bereich und beträfen, sofern sie realisiert würden, 18 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr um diese Zeit seien es noch 22 Betriebe mit 202 möglichen Mitarbeitern gewesen, für die eine mögliche Kurzarbeit angezeigt werden musste. Welche Unternehmen und wie viele Mitarbeiter letztendlich Kurzarbeitergeld beziehen, könne erst zeitverzögert genau ermittelt werden.

