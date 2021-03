Trio überfällt spätabends Herner (21) im Bus der Linie 390

Die Polizei in Herne sucht die drei Männer, die einen 21-Jährigen im Bus überfallen haben.

Herne. Drei Unbekannte haben in einem Linienbus in Herne einen Fahrgast angepöbelt, ihm ins Gesicht geschlagen und seine Halskette geraubt.

In einem Bus der Linie 390 ist am späten Dienstagabend ein 21-jähriger Mann aus Herne überfallen, beraubt und verletzt worden. Der Bus der Bogestra war von Herne-Mitte in Richtung Bochum unterwegs.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei sprach ein noch unbekannter Mann den 21-Jährigen zwischen den Haltestellen „Zeche Julia“ und „Juliastraße“ in Holsterhausen gegen 23.35 Uhr zunächst provozierend an. Wenig später schlug er dem Herner mit der Faust ins Gesicht. Kurz danach zogen zwei männliche Begleiter des Schlägers das Opfer zu Boden, schlugen dann zu dritt auf ihn ein und entwendeten dessen Halskette.

Trio flüchtet an der Juliastraße aus dem Bus

An der Haltestelle „Juliastraße“ verließ das Trio den Linienbus und flüchtete. Der Überfallene stieg laut Polizeibericht an der Dorneburger Straße aus und rief die Polizei. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Fahrgast dann zur Behandlung in ein Bochumer Krankenhaus.

Nach Angaben des Opfers handelt es bei den drei Straßenräubern um „Südländer“, die circa 20 Jahre alt sind, schwarze Haare haben und dunkel gekleidet waren, unter anderem mit Jogginghosen. Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8505 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.