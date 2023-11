Trickbetrug: Falsche Dachdecker rauben Hernerin (89) aus

Trickbetrüger haben sich in Herne als Dachdecker ausgegeben und so eine Seniorin ausgeraubt.

Herne. In Herne haben zwei Trickbetrüger eine Seniorin (89) ausgeraubt. Die Männer gaben sich als Dachdecker aus und klauten Geld und Schmuck.

Eine 89-jährige Hernerin ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Am Dienstag, 7. November, klingelte es laut Polizei gegen 9.30 Uhr an der Tür des Hauses an der Beckumer Straße. Die Seniorin öffnete und stand einem „Dachdecker“ gegenüber, der angeblich einen Schaden an ihrem Hausdach entdeckt hatte und diesen nun für 40 Euro reparieren würde.

Als die Seniorin einwilligte, kam ein zweiter Mann hinzu. Sie ließ beide in die Wohnung, so die Polizei. Während einer der Männer die Hernerin in ein Gespräch verwickelte, hielt sich der andere alleine in den Räumlichkeiten auf. Nachdem die beiden „Dachdecker“ sich verabschiedet hatten, bemerkte die 89-Jährige, dass Geld und Schmuck gestohlen waren, teilt die Polizei mit.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Erster Täter: 45 bis 55 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, braune Haare, korpulente Figur, bekleidet mit einer Arbeitshose und einer grauen Jacke, sprach gebrochen deutsch. Zweiter Täter: 35 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, normale Figur, Brille, bekleidet mit einer braunen Arbeitsjacke und einer grauen/braunen Hose, sprach gebrochen deutsch.

Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Die Polizei gibt Tipps, wie sich Betroffene schützen können:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung.

Öffnen Sie Unbekannten nicht einfach die Tür. Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion und benutzen Sie die Türsprechanlage.

Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden.

Rufen Sie bei verdächtigen Fällen den Polizeinotruf 110.

Hilfe bekommen ältere Menschen auch bei den Seniorensicherheitsberaterinnen und -beratern der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4040.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel