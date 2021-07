Treibgut bei Polizei: 25 Kennzeichen nach Unwetter angespült

Die Polizei sucht die Besitzerinnen und Besitzer der in Wanne-Eickel angespülten Kennzeichen.

Essen/Herne. Nach dem Unwetter in Herne sammelte die Polizei zuhauf abgetriebene Kennzeichen ein. Sogar aus Hamburg, Bayern und Polen stammen Exemplare.

„Das ganze Ruhrgebiet auf einem Foto vereint“, so schreibt die Bochumer Polizei über das ungewöhnliche Treibgut, dass das Unwetter am Donnerstagabend auf der Wache Wanne-Eickel „angespült“ hat: Insgesamt 25 Nummernschilder warten nun darauf, von ihren Besitzerinnen oder Besitzern abgeholt zu werden.

Die Kennzeichen stammen aus Herne, Wanne-Eickel, Recklinghausen, Gladbeck, Gelsenkirchen, Oberhausen, Unna, Dortmund, Bochum, Essen und anderen Städten. Und sie sind nicht nur aus dem ganzen Ruhrgebiet: Auch jeweils ein Exemplar aus Hamburg, Neustadt an der Aisch in Bayern und eines aus Katowice in Polen sind dabei.

Nicht abgeholte Kennzeichen werden dem Fundbüro übergeben

Die Polizei vermutet, dass sich alle Kennzeichen offenbar infolge überfluteter Straßen aus den Halterungen gelöst haben und dann im Wasser davongetrieben sind. Nach dem Unwetter hat die Polizei die Kennzeichen während verschiedener Einsätze in Wanne-Eickel von der Straße aufgesammelt.

Die Besitzer können sich unter 02325/960-3721 melden. Nicht abgeholte Kennzeichen sollen in der kommenden Woche dem städtischen Fundbüro übergeben werden.

