Treckerkorso: Herner Landwirte fahren zum Lukas-Hospiz

Herne. Zum vierten Mal starten Landwirte aus Herne, Bochum und Castrop zu einem Treckerkorso. Damit liefern sie Freude, haben aber auch eine Botschaft.

Langsam entwickelt es sich zu einer Tradition. Die Landwirte aus Herne, Bochum und Castrop fahren am Sonntag, 10. Dezember, wieder in einem Korso zum Lukas-Hospiz in Herne-Süd.

Am Lukas-Hospiz liefern die Bauern ein vorweihnachtliches Menü ab, das zuvor im Haus Galland gekocht wird. Das Restaurant am Gysenberg ist zwischen 16.30 und 17 Uhr auch Startpunkt des leuchtenden Korsos. Die Strecke führt wieder über die Sodinger Straße, die Mont-Cenis-Straße, den Hölkeskampring über den Westring und dann zum Hospiz an der Jean-Vogel-Straße. Nachdem dort das Essen ausgeliefert worden ist, fahren die Trecker zum Rathausplatz. Dort werde es auf Grund der vielen Anfragen gegen 18 Uhr wieder eine Präsentation geben, so Mitveranstalter Heinz Böckmann.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Mit dem Korso soll nicht nur den Zuschauern und den Gästen des Hospiz eine Freude gemacht werden, „wir Bauern wollen mal wieder drauf hinweisen, dass die Landwirtschaft für Deutschland immer noch verdammt wichtig ist, obwohl wir doch alles im Supermarkt bekommen“, so Böckmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel