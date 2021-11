Transporter erfasst Fußgänger (81) – Herner schwer verletzt

Ein Fußgänger (81) ist in Herne von einem Transporter erfasst und dabei schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Herne. Ein Fußgänger (81) ist in Herne von einem Transporter erfasst und dabei schwer verletzt worden. Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

In Wanne-Eickel ist es am Samstagnachmittag, 6. November, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 81-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei befuhr ein 25-jähriger Herner mit seinem Transporter die Hammerschmidtstraße in südliche Richtung.

Der Fahrer wollte auf die A 42 abbiegen und wechselte dafür auf den Rechtsabbiegerfahrstreifen, so die Polizei. Dabei stieß er mit einem Fußgänger zusammen, der zu diesem Zeitpunkt die Straße querte. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann aus Herne in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

