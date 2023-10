Top 5: Das sind die schlimmsten Straßen in Herne

Herne. Welche Straßen in Herne sind besonders marode? In einer Umfrage wählten WAZ-Leser die schlechtesten aus. Was die Stadt dazu sagt.

Riesige Schlaglöcher, unsichtbare Fahrbahn-Streifen, Risse im Beton: Welche Straßen in Herne sind in einem besonders schlechten Zustand? Wo muss die Stadt unbedingt anpacken? Die WAZ-Redaktion hat Leserinnen und Leser in einer Umfrage nach den Straßen mit den größten Schäden in Herne gefragt. Neben der häufigsten Antwort „alle Straßen“ ist im Folgenden die Top fünf der Leserinnen und Leser im Überblick zu finden – und was die Stadt mit ihnen vorhat.

Unter einem Facebook-Post der WAZ-Redaktion konnten sich die Leserinnen und Leser zu folgender Frage äußern: Welche Straßen in Herne sind in einem besonders schlechten Zustand? An der nicht repräsentativen Umfrage nahmen insgesamt 73 Personen mit Kommentaren teil. Zudem wurden allerdings auch die Likes bestimmter Kommentare bei der Auswertung berücksichtigt.

Platz 5: Von-Gluck-Straße

In Sodingen liegt eine Straße, die sehr kurz und zugleich schlecht befahrbar ist. Auf Platz fünf der Fahrbahnen in Herne mit den größten Mängeln wählten die Leserinnen und Leser die Von-Gluck-Straße. Norman Büttner kommentiert hierzu: „Ganz schlimm ist das erste Stück am alten Bunker.“ Tatsächlich sind Anfang und Ende der 250 Meter langen Straße besonders stark von Rissen und Schlaglöchern betroffen.

Der Stadt Herne hat derzeit keine Kapazitäten, um die 250 Meter lange „Von-Gluck-Straße“ zu sanieren. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

„Der Zustand der Von-Gluck-Straße ist der Verwaltung bekannt“, sagt ein Sprecher der Stadt Herne. Allerdings habe die Straße bisher nicht ins Bauprogramm aufgenommen werden können. Die Gründe dafür seien viele weitere schlechte Fahrbahnzustände in Verbindung mit Budget- und Personalknappheit. Kurz: Es fehlt der Stadt an Geld und Arbeitskraft, weil zu viele Herner Straßen kaputt sind.

Platz 4: Sodinger Straße

Nicht weit entfernt verläuft die Sodinger Straße, die sich in Sodingen durch vorbei am Volks- und Gysenbergpark bis nach Mitte zieht. Aufgrund ihrer Länge hat sie eine ganz andere Bedeutung als die Von-Gluck-Straße, zumal sich die Straßenschäden hier über die gesamte Strecke verteilen. Leser Thomas Kreider hat eine klare Meinung dazu, was angepackt werden müsse: „die komplette Sodinger Straße vom Kulturzentrum bis zur Friedrich der Große.“ Und Leser Dirk Vöpel merkt in einem Kommentar an: „Sodinger Straße zwischen Mont-Cenis-Straße und Hölkeskampring. Mit dem Motorrad fast unmöglich zu befahren.“ Dort kämen nicht nur die Autofahrer an ihre Grenzen, weshalb diese Fahrbahn auf dem vierten Platz landet.

Die Schäden auf der Sodinger Straße stellen für Motorradfahrer eine Gefahr dar. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Von Seiten der Stadt wird darauf verwiesen, dass die Sodinger Straße zwischen Hölkeskampring und Mont-Cenis-Straße vom Landesbetrieb Straßenbau NRW unterhalten wird. Wohlgemerkt macht dieser Teil rund die Hälfte der gesamten Straße aus. Zumindest für diesen Abschnitt „laufen Abstimmungen zur Erneuerung der Verkehrsfläche und Einrichtung eines Radweges“ – Umsetzung mutmaßlich im kommenden Jahr. Zum Rest der Sodinger Straße äußerte sich die Stadt nicht.

Platz 3: Südstraße

Die Südstraße in Herne-Süd verläuft parallel zur A43, am Lidl-Zentrallager vorbei bis zur Holsterhauser Straße. Typischer Kommentar über die Straße, die auf Platz drei landete: „Die Südstraße am Lidl-Zentrallager hat es dringend nötig, so Nadine Enk. Dort häuften sich Risse auf der Fahrbahn, bröselnder Beton und Schlaglöcher.

Direkt vor der Einfahrt zum Lidl-Zentrallager sind die Schäden auf der Südstraße enorm. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Auch die Mängel an der Südstraße seien der Stadt Herne bekannt, heißt es. Wie das Lidl-Lager zukünftig angefahren werden soll, „ist noch nicht abschließend geklärt“. Zudem sei eine langfristige Planung durch die Arbeiten an der A43 noch nicht möglich. Die gute Nachricht: Um den Zustand der Fahrbahn zu verbessern, solle jene noch in diesem Jahr verstärkt werden.

Platz 2: Heerstraße

Knapp am ersten Platz vorbei ging es für die Heerstraße in Crange: „Sieht aus wie ein Minenfeld“, fasst Musab Köksal zusammen. Ebenfalls einer Meinung sind Nadja Mettge („komplette Heerstraße“) und Irene Colomo („ganz klar die Heerstraße“), dass hier die Stadt unbedingt eingreifen müsse. Dieser Sichtweise schließt sich die Verwaltung an: „Die Heerstraße bedarf einer grundlegenden Überplanung.“

Um die Straßenschäden auf der Heerstraße instand zu setzen, hat die Stadt Herne noch nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Besonders zeitkritisch sei diese Maßnahme, weil die Fahrbahn sowohl für Gewerbe als auch für die Cranger Kirmes und den Weihnachtszauber genutzt werde. Den richtigen Zeitpunkt zu finden, gestaltet sich offenbar schwierig. Erneut verweist ein Sprecher der Stadt auf die begrenzten Personalkapazitäten des Fachbereiches Tiefbau und Verkehr – demnach sei die Planung zurückgestellt worden. Gleichzeitig soll der zentrale Betriebshof Herne die Fahrbahn verkehrssicher halten.

Platz 1: Vinckestraße

Sie grenzt an die Fußgängerzone in Mitte sowie an den Stadtgarten: Platz Nummer eins der Straßen in Herne, die dringend erneut werden müssen, geht an die Vinckestraße. Die Leserinnen und Lesern haben sie zu der Fahrbahn in Herne gewählt, deren Zustand am schlechtesten ist: „katastrophal“, findet beispielsweise Andrea Timmers.

Die Vinckestraße erhielt den größten Zuspruch als schlechteste Straße in Herne. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Die Vinckestraße „wird eine Fahrradstraße“, heißt es bei der Stadt Herne. Darüber hinaus sei eine Erneuerung bereits beschlossen, zumal die Maßnahme derzeit noch ausgeschrieben werde. „Sofern die Witterung es zulässt“, sollten die Arbeiten an der Vinckestraße noch 2023 beginnen. Radfahrerinnen und Radfahrer können sich mutmaßlich im kommenden Jahr über eine neue Fahrradstraße freuen.

Welche Straßen finden die Herner gut?

Gegenüber der WAZ-Redaktion heißt es von der Stadt Herne: „Derzeit erfolgt eine aktuelle Straßenzustandserfassung, um darauf aufbauend ein Bauprogramm aufzustellen.“ Folgende Straßen wurden übrigens von einigen Leserinnen und Lesern für gut befunden: Bochumer Straße, Grimberger Feld, Westring und Holsterhauser Straße.

Wer Mängel an einer Straße in Herne feststellt, kann diese direkt bei der Stadt melden. Hierfür gibt es den sogenannten Mängelmelder, der sowohl in der Stadt-Herne-App als auch online verfügbar ist. Zudem können Bürger Hinweise zu Straßenmängeln telefonisch unter 02323 161616 und per Mail an buergerlokal@herne.de einreichen.

