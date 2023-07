Tod nach Laubenbrand in Herne: Trauerfeier für Steven (22)

Der verstorbene Steven B. aus Herne. Der 22-Jährige starb an den schweren Brandverletzungen, die er bei einem Laubenbrand in der Anlage „Erholung“ in Wanne erlitt. Das Foto hat seine Familie ausdrücklich zur Veröffentlichung freigegeben.

Herne. Nach dem tödlichen Ausgang eines Laubenbrandes in Herne wird der 22-jährige Steven beigesetzt. Die Gäste sollen besondere Kleidung tragen.

Nach dem ungeklärten Tod von zwei jungen Menschen bei einem Laubenbrand in Wanne wird der 22-Jährige jetzt beerdigt. Die Familie lädt ausdrücklich öffentlich zur Beerdigung des jungen Garten-Landschaftsgärtners ein. Jeder, der Steven gekannt habe, sei eingeladen. Der junge Mann war am Freitag seinen schweren Verletzungen des Brandes vom 27. Juni erlegen. Die Ermittlungen sind ohne Ergebnis abgeschlossen. Die Ermittler halten einen Unfall oder einen Mord für möglich.

+++ Warum der Fall nie aufgeklärt werden wird: Alles zur Einstellung der Ermittlungen +++

Freunde sollen in Arbeitskleidung zur Beerdigung kommen

Die Beerdigung soll nach Angaben der Familie am Dienstag, 11. Juli, ab 11 Uhr, auf dem Horstfriedhof an der Horststraße 61 stattfinden. Vor der Beisetzung gibt es eine Trauerfeier in der Kapelle. Die Familie ruft Besucherinnen und Besucher ausdrücklich dazu auf, auf Trauerkleidung zu verzichten. Stattdessen seien die Trauergäste eingeladen, in Arbeitskleidung wie einem klassischen „Blaumann“ zu erscheinen. Der Verstorbene habe „in seiner Arbeitskleidung gelebt“.

+++ Tod im Kleingarten: Nachbarn zeigen sich schockiert +++

Neben dem 22-Jährigen war auch seine seit Anfang Juni mit ihm liierte 20-jährige Partnerin an den Folgen schwerster Brandverletzungen gestorben. Die Mordkommission hat die Ermittlungen mittlerweile eingestellt. Als sicher gilt, dass kein Dritter beteiligt gewesen sei.

+++ Fotostrecke: Bilder vom Tatort im Kleingartenverein Erholung in Wanne +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel