Toben statt Beten: Kirche in Herne wird Indoor-Spielplatz

Herne Eine Kirche in Herne wird zum Indoor-Spielplatz mit Klettergerüst und Rutschen. Was es mit dem Plan auf sich hat.

Die Christuskirche am Westring in Herne soll zum Winterspielplatz werden. Das teilt die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Herne mit. Die Aktion gab es schon mehrfach. Der Umbau soll nicht von Dauer sein.

Nach drei Jahren Pause startet die Gemeinde am Freitag, 12. Januar, mit ihrem Winterspielplatz erneut, teilt die Gemeinde mit. Die Aktion finde bereit seit Januar 2014 in den Wintermonaten in der Christuskirche am Westring 204, Ecke Manteuffelstraße, statt. Der Gottesdienstraum werde freigeräumt und mit einer Hüpfburg, dem Klettergerüst, zwei Rutschen, großem Bällebad, Balancierelementen, dem Krabbeltunnel, Bobby-Cars und anderen Spielgeräten für die Vorschulkinder ausgestattet, heißt es.

„So bekommen die Kinder die Möglichkeit, in den Wintermonaten, wenn es draußen oft nass und kalt ist, im großen warmen Raum fröhlich zu spielen und ausgelassen ihren Bewegungsdrang auszuleben,“ sagt Pastor Alexander Zeeb in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Freikirche wolle bei einer Tasse Kaffee mit Eltern ins Gespräch kommen. Für Kinder gebe es Waffeln, Obst und Gemüse.

Öffnungszeiten, Eintritt, Anmeldung: Wann öffnet der Winterspielplatz?

Mitzubringen seien lediglich zusätzliche Socken. Auf der Spielfläche seien Straßenschuhe tabu. Es gebe eine Fußbodenheizung.Der Winterspielplatz finde jeden Freitag von 15.30 bis 18 Uhr statt und werde für Kinder von 0 bis 6 Jahren in Begleitung von ihren Eltern oder anderen Aufsichtspersonen angeboten. Ältere Geschwisterkinder seien parallel dazu ab 16 Uhr zu spannenden Geschichten, gemeinsamen Spielen, Basteln und Malen in der „JuKi-Gruppe“ eingeladen.

Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Die Gemeinde sucht gemeinsam mit dem Ehrenamtsbüro der Stadt Herne ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Der Winterspielplatz findet freitags bis zum 15. März 2024 statt.

