Tischtennis-As Timo Boll macht in Herne „Vereinsträume“ wahr

Herne. Eine Legende an der Tischtennisplatte besucht am Samstag, 25. März, Herne. Timo Boll wird bei Reifen Stiebling Vereinsträume wahr werden lassen.

Dort, wo sonst Reifen montiert oder gewuchtet werden, schlägt jetzt ein Weltstar auf, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Timo Boll, mehrfacher Medaillengewinner im Tischtennis bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften, lässt am Samstag, 25. März, in der Montagehalle von „Reifen Stiebling“ Vereinsträume wahr werden. Und vielleicht greift er ja auch zum Schläger.

Hintergrund: Boll zählt zur Jury für die Aktion „Vereinsträume“ des Herner Unternehmens. Dabei konnten Vereine Projektvorschläge einreichen, für die sie Unterstützung benötigen. Eine Jury hat nun die drei Gewinner gekürt.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

U 35: Fliesen stürzen auf Gleise - ist das gefährlich?

„Duschtarif“ für 30 Minuten im Wananas ist heiß begehrt

14-Jährige sollte offenbar Mordplan in Herne ausführen

Gemeinsam mit Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda wird Timo Boll die Gewinner am Samstag bekanntgeben und auszeichnen. Dafür wird die Montagehalle in der „Stiebling“-Firmenzentrale extra in eine Arena mit Tischtennis-Platten und einer Fotowand für Autogrammwünsche und Selfies umgebaut. Und wer weiß: Falls es die Gesundheit zulässt, wird Timo Boll selbst zum Schläger greifen und sich dem Duell an der grünen Platte stellen. Vielleicht sogar gegen den OB?

Geschäftsführer Alexander Stiebling freut sich jedenfalls riesig auf den prominenten Gast: „Es macht uns stolz und glücklich, dass wir erneut so einen prominenten Sportler gewinnen konnten. Das ist das Sahnehäubchen auf unserer Aktion.

Zu der Verleihung der Preise ist die interessierte Öffentlichkeit eingeladen. Beginn der etwa zweistündigen Veranstaltung ist um 11 Uhr bei „Reifen Stiebling“, Jean-Vogel-Straße 10-12.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel