Timon Radicke erhält prominente Unterstützung für Kandidatur

Herne. Timon Radicke, OB-Kandidat der Herner CDU, bekommt für seinen Wahlkampf prominente Unterstützung. Auch Minister haben sich angekündigt.

In den sozialen Medien sind die Parteien schon seit einigen Wochen im Wahlkampfmodus, nun bereiten sie sich auf die heiße Phase des Kommunalwahlkampfs vor. Timon Radicke, Oberbürgermeister-Kandidat für die CDU, bekommt dabei für verschiedene Veranstaltungen prominente Unterstützung für seine Kandidatur.

Am kommenden Freitag, 24. Juli, wird Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen zum Sommerinterview in den Biergarten des Parkhotels kommen. Weiterhin hat sich neben dem CDU Generalsekretär Paul Ziemiak, der bekanntlich seinen Wahlkreis in Herne hat, auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek für das zweite Bildungssymposium angekündigt, um gemeinsam mit Radicke und jungen und interessierten Menschen über das Thema „digitale Bildung heute und in der Zukunft“ zu sprechen.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat seine Unterstützung für Timon Radicke zugesagt. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Außerdem erhält Radicke Unterstützung vom ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach, der für Ministerpräsident Armin Laschet als Innen- und Sicherheitspolitiker die Bosbach-Kommission leitete. Darüber hinaus habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, Timon Radicke in Herne persönlich zu unterstützen, teilt die CDU mit.

„Ich freue mich darüber, dass unser Wahlkampf hier in Herne für die Bundespolitik so interessant ist. Es ist schön zu hören, dass unsere Anstrengungen nicht nur wahrgenommen werden, sondern dass alle auch die Bedeutung der Kommunalpolitik sehen“, so Radicke. Die Kommunalpolitik sei schließlich die Grundlage der Basisdemokratie. „Hier können die Menschen ihr Leben vor ihrer Haustür direkt selbst bestimmen“, so Radicke abschließend.