Tierheim Herne: Schmusiger Milo sucht ein neues Zuhause

Der Schäferspitzmischling Milo sucht ein neues Zuhause. In diesem Jahr feiert der Hund seinen fünften Geburtstag – hoffentlich nicht im Tierheim Herne-Wanne, in dem er zurzeit lebt, sagt Sabrina Pascher, Mitarbeiterin der Einrichtung in Röhlinghausen.

Milos Freundschaft müsse man gewinnen, sagt Pascher. Wenn sich Milos Herz aber für einen Menschen erwärmt habe, dann sei er ein sehr anhänglicher und schmusiger Vertreter. Seine Loyalität gehe aber so weit, dass „sein Mensch“ von ihm besonders beschützt wird. Daher wäre eine Einzelperson als Halter gut oder aber Menschen, die bereit seien, mit ihm an seinem starken Beschützerinstinkt zu arbeiten. Kinder, betont Pascher, sollte es in der Halterfamilie dagegen nicht geben.

Herne: Neuer Besitzer sollte Hundeerfahrung mitbringen

Zum Beschützerinstinkt: Milo habe lernen müssen, Menschen gegenüber laut und deutlich zu sein, da er mit der eigentlich so feinen Kommunikation des Hundes nicht „gehört“ worden sei. Das könne auf die eine oder andere Person einschüchternd oder befremdlich wirken: „Daher wäre es schön, wenn Milos neues Frauchen oder Herrchen etwas Hunde-Erfahrung mitbringen würde.“

Milo’s Charakter sei facettenreich. In ihm finde man den agilen, lauffreudigen Hund, der seine Gassigänger auf Trab halte, aber auch die „schmusige Couch-Potato“, die sich genüsslich den Bauch kraulen lasse. Milo sei ein Hund mit Hobby, er sammele Kuscheltiere, und da er der einzige Hund im Tierheim sei, der sie nicht zerfetze, besitze er eine ganze Sammlung unterschiedlicher Spielzeuge, die er innig liebe.

Kontakt: Tierheim Herne-Wanne, Hofstraße 51, email_an@tierheim-herne-wanne.de.

