Tierheim Herne: Hübscher Kalle sucht ein neues Zuhause

Kalle, ein rumänischer Herdenhund, soll aus dem Tierheim in Herne in gute Hände kommen.

Herne. Der hübsche Kalle lebt nun schon zum zweiten Mal im Tierheim in Herne. Das soll nicht so bleiben: Der Hund sei treu, loyal und anhänglich.

Kalle ist ein neunjähriger, hübscher rumänischer Herdenschutzhund und sucht ein neues Zuhause. Aktuell lebt er im Tierheim in Herne.

Mit seinen 72 Zentimetern Größe brauche Kalle reichlich Platz, teilt das Tierheim mit: „Eine kleine Wohnung geht gar nicht.“ Außerdem brauche er einen Garten oder ein Grundstück, das er bewachen könne, um eine Aufgabe zu haben. Viel Trubel sollte es in seinem neuen Zuhause allerdings nicht geben, denn Kalle geht alles lieber ruhig und gemütlich an. Kinder sollte es im neuen Heim deshalb auch nicht geben.

Kalle sei als Junghund bereits aus dem Tierheim heraus vermittelt worden. Jahrelang sei in seinem Zuhause auch alles gut gelaufen. Vor einiger Zeit aber hätten sich die Lebensumstände in dem Haushalt geändert: Der Hund habe zuletzt oft allein bleiben müssen – vielleicht belle er deshalb auch so viel. „Man konnte Kalle einfach nicht mehr gerecht werden und man merkte ihm auch an, dass ihm die geänderten Lebensumstände nicht gut taten“, so das Tierheim.

Lesen Sie auch:Tierheim Herne – Haustiere suchen ein Zuhause

Er geht es ruhig und gemütlich an: Kalle (9). Foto: Tierheim Herne

Beim Futter sei Kalle wählerisch. Momentan wiege er deshalb nur 32 Kilo – viel zu wenig. Das Tierheim päppele ihn deswegen auf und teste Nahrung. Fremden gegenüber sei er zunächst eher skeptisch. Interessenten sollten sich deshalb bewusst sein, dass die Kennenlernphase etwas länger dauern könne. Wenn sich Kalle aber entschieden habe, dass er die Menschen mag, dann sei er treu, loyal und anhänglich – aber kein großer Schmuser.

Kalle, so das Tierheim, sei kein Anfängerhund. Nicht nur die Erfahrung mit Herdenschutzhunden und deren Charaktereigenschaften, sondern auch der Besitz des großen Sachkundenachweises seien bei ihm zwingende Voraussetzungen. „Mit seinen neun Jahren ist Kalle auch nicht mehr der Jüngste, aber wir hoffen, dass Kalle seine letzten Jahre nicht im Tierheim verbringen muss und sich Menschen für den hübschen Kerl finden, die ihm noch ein paar schöne Jahre geben“, so das Tierheim abschließend.

Kontakt: Tierheim Herne-Wanne, Hofstraße 51, email_an@tierheim-herne-wanne.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel