Tierheim Herne: Der hübsche Bela sucht ein neues Zuhause

Herne. Das „Tier des Monats“ des Tierheims Herne ist ein ebenso hübscher wie eigenwilliger Hund: Warum Bela so liebenswert ist, was zu beachten ist.

Er hat einen charmanten Hunde-Charakter und kann Menschen bedingungslos lieben, was aber auch zu einem übertriebenem Schutzverhalten führt: Der hübsche Bela (5) aus dem Herner Tierheim sucht ein neues Zuhause.

Seine große Zuneigung zu „seinen“ Menschen sei leider der Grund gewesen, warum es bei den letzten Vermittlungen des Mischlingshundes nicht geklappt habe. „Er braucht Menschen, die ihm klar machen können, dass sie auf sich selber aufpassen können und er das nicht übernehmen muss“, betont das Tierheim an der Hofstraße in Röhlinghausen. Und manche Menschen möge Bela ganz einfach nicht – und das zeige er dann auch direkt durch Verbellen.

Seine Leidenschaft: Pferde beobachten

Doch mittlerweile sei der Rüde schon nicht mehr so streng in seiner Auswahl und schließe immer mehr Menschen in sein Herz: „Dann genießt er auch stundenlange Kuscheleinheiten, gibt bereitwillig sein Spielzeug ab, lässt sich kämmen und bürsten und freut sich einfach, wenn er dabei sein darf.“ Trotz seiner Eigenheiten in Bezug auf (manche) Menschen sei Bela sehr sozial: „Im Auslauf ist er so ziemlich mit jedem Hund verträglich und spielt und tobt mit ihnen. Er agiert dann auch schon mal als Streitschlichter und geht dazwischen, wenn es zwischen den anderen Hunden doch mal zu Unstimmigkeiten kommt.“

Bela habe auch eine ganz besondere Leidenschaft, verrät das Tierheim-Team. „Er beobachtet. Mit Vorliebe die Pferde am nahe gelegenen Reiterhof.“ Wenn keine Pferde in der Nähe seien, beobachte er halt die Umgebung – egal ob Vögel, spielende Hunde oder das Geschehen rund ums Tierheim. Außerdem sei Bela sehr „gesprächig“. Seinen Menschen „grummelt“ er gerne etwas vor, wenn er sich wohl fühle und Aufmerksamkeit habe.

Fazit des Tierheims zum hübschen Bela: Er sei kein Hund für Anfänger oder Sofasportler. „Er wünscht sich Menschen, die ihn fordern und fördern, die ihm noch in der einen oder anderen Situation die Welt erklären und ihm auch zeigen, dass sie alles unter Kontrolle haben.“ Dann könne Bela sich noch weiter toll entwickeln und „vielleicht bald mit seinen neuen Besitzern die Pferde beobachten“.

Kontakt zum Tierheim, Hofstraße 51, über email_an@tierheim-herne-wanne.de oder telefonisch über 02325 62413.

