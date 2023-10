Tier des Monats: Anmutige Prinzessin Bean sucht ein Zuhause

Herne. Unser „Tier des Monats“ im Tierheim Herne ist eine anmutige wie majestätische Katzendame: Prinzessin Bean. Sie sucht ein neues Zuhause.

Eine Prinzessin? Na klar: „Das ist sie allemal“, stellt das Tierheim Herne-Wanne klar. Bean falle aber nicht etwa durch divenhaftes Verhalten auf, ganz im Gegenteil. Sondern: „Ihr ganzes Wesen ist anmutig, beruhigend – und fast schon majestätisch.“ Nun sucht die Katzendame „Prinzessin Bean“ ein neues Zuhause.

Das Leben der Katze, geboren 2018, sei alles andere als prinzessinnenartig. „Beany“ sei 2019 zusammen mit ihren Geschwistern ins Tierheim an der Hofstraße gekommen. Dort hätten sich die Katzen sehr zurückgezogen und den Menschen gegenüber schreckhaft verhalten. Das seien aber durchaus typische Verhaltensweisen von Katzen, die draußen lebten und eingefangen wurden.

Liebt Nickerchen und Hähnchen: Beany. Foto: Tierheim Herne-Wanne

2021 hätten sich dann Menschen gefunden, die auch scheuen Katzen ein Leben ermöglichen wollten: Sie nahmen Beany und zwei ihrer Geschwister mit nach Hause. Lange blieben sie dort aber nicht. Nach einigen Monaten musste das Bean zurück. Nun also ein zweiter Anlauf: „Prinzessin Bean ist ein Mädchen, was problemlos in Anwesenheit anderer Katzen sein kann“, so das Tierheim. Am liebsten sei sie aber alleine, ruhe und schlafe.

Menschliche Annäherungen gebe es aber durchaus – vor allem, wenn sie Hunger habe: „Beany frisst aus der Hand der Menschen, denen sie vertraut und geht dabei mehr als vorsichtig und zaghaft vor.“ Für gekochtes Hähnchen bezirze sie auch gern mit ihrer majestätischen Ausstrahlung. „Wir sind uns sicher: Wenn man täglich intensivere Zeit mit dieser lieben Katze verbringt, wird sie ganz schnell eine ,ganz normale’ Katze, die auch keine Scheu mehr vor menschlichkörperlichen Kontakt haben wird“, so wirbt das Tierheim weiter.

Kontakt zum Tierheim, Hofstraße 51, per Mai an email_an@tierheim-herne-wanne.de oder telefonisch über 02325 62413.

