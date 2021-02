Theaterduo Traumbaum aus Herne bietet Online-Kurse an

Herne. Weil ihr Theater in Bochum noch geschlossen bleiben muss, bieten Birgit Iserloh und Ralf Lambrecht aus Herne nun Online-Workshops für Schulen an.

Das Kinder- und Jugendtheater Traumbaumgeht neue Wege: Das Schauspielerpaar Birgit Iserloh und Ralf Lambrecht aus Herne bietet Online-Workshops an.

Eigentlich hätte die Spielzeit „YemejHaShoah 2021 – Theater gegen das Vergessen, Theater für eine starke Demokratie“ schon am 25. Januar live im Kultur-Magazin Lothringen in Bochum-Gerthe starten sollen. Da das Theater erst einmal geschlossen bleiben muss, hat das Duo stattdessen jetzt theaterpädagogische Online-Workshops zur Rassismus- und Extremismus-Prävention unterrichtsergänzend als Homeschooling-Modul entwickelt.

Zwei Themen zur Auswahl

Birgit Iserloh und Ralf Lambrecht arbeiten in Online-Workshops zu zweit mit jeweils einer Klasse oder einem Kurs 90 Minuten wahlweise über die Plattformen Outlook-Teams, Webex Meet, Moodle, Zoom oder dem Tool der Schulen. Kosten pro Teilnehmer: 5 Euro. Zur Auswahl steht einmal der Online-Workshop „Extrem Normal“, ein theaterpädagogischer Workshop zur Extremismus-Prävention ab der 7. Klasse bis zur Berufsschule. Wo fängt Extremismus an? Was ist das überhaupt? Was wird versprochen, wie wird geködert? In dem Workshop wird gemeinsam hinterfragt und diskutiert und mit den praktischen Mitteln der Theaterpädagogik etwas entwickelt und ausprobiert.

„Alltägliche „Held/innen“ wendet sich an eine jüngere Zielgruppe. Das Thema für Schüler ab der 5. Klasse aufwärts ist die alltägliche Zivilcourage im Kleinen. „Ein mächtiges Wort“, wissen die Theatermacher, „das sich nach Mut und Heldentum anhört. Den Mund an der richtigen Stelle aufzumachen und jemandem beizustehen kann aber auch ganz einfach sein.“ In diesem Workshop wird alltäglichen Helden und Heldinnen aus der Vergangenheit nachgespürt und es werden eigene Geschichten von „Zivilcourage“ im Alltag heute entwickelt.

Informationen und Terminabsprachen zu den Workshops über info@theater-traumbaum.de oder 0234 8906681.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!