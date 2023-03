Theater Kohlenpott feiert mit „Troja“ bei Flottmann Premiere

Hauptdarsteller Gareth Charles spielt in dem Theaterstück „Troja - Blinde Passagiere im trojanischen Pferd“ den Götterboten Hermes.

Herne. Das Theater Kohlenpott präsentiert sein neues Stück Troja. In den Flottmann-Hallen geht es ums trojanische Pferd, ein Fahrrad und Krieg.

Das Theater Kohlenpott feiert am Samstag, 4. März, mit seinem neuen Stück Troja Premiere. Das Werk von Henner Kallmeyer ist eine Uraufführung in den Flottmann-Hallen. Zu viel Historisches darf man nicht erwarten.

Blinde Passagiere im Trojanischen Pferd

Es blitzt und blinkt. Und der Götterbote Hermes fährt mit dem Fahrrad über die Bühne. Es geht um Krieg. „Briseis und Spourgitis kennen keinen Frieden“, heißt es in der Zusammenfassung des Autoren. „Seit zehn Jahren tobt der trojanische Krieg. Als er ausbrach, waren sie noch kleine Kinder. Beide haben von den Kriegern gelernt: Hasst eure Feinde!“

Das Theater Kohlenpott verknüpft Moderne und Antike. „Blinde Passagiere im trojanischen Pferd“, heißt es im Untertitel des Stücks. „Für ein junges Publikum ab neun Jahren“ sei die Aufführung geeignet. Ob das nicht zu viel Durcheinander und historische Transformation für die Altersklasse ist...?!

Hauptdarsteller Gareth Charles (links), Schauspieler Sefa Küskü (Mitte) und Schauspielerin Franziska Schmitz (hinten) spielen in dem Theaterstück „Troja – Blinde Passagiere im trojanischen Pferd“. Foto: Christof Koepsel / FUNKE Foto Services

Theater Kohlenpott: Angebot vor allem für Schulklassen

Das Theater Kohlenpott richtet sich mit dem Angebot jedenfalls wieder an Schulklassen. Nach der Premiere um 18 Uhr am Samstag sind die weiteren Aufführungen am 6./8./9./28. und 29. März jeweils um 10 Uhr. Tickets kosten 15 Euro, 8 ermäßigt. Schulklassen zahlen 6 Euro pro Person. Die Vorstellungen sind aber auch für Nicht-Schüler öffentlich.

Weitere Aufführungen sind für November geplant. Vorher muss das Theater Kohlenpott erst einmal für mehrere Monate pausieren, weil in den Flottmann-Hallen ein weiterer Teil des Dachs saniert wird.

Tickets gibt es unter karten@theaterkohlenpott.de oder telefonisch unter: 0162/2869037. Weitere Infos unter www.theaterkohlenpott.de.

