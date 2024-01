Terrorwarnung: Herner Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Herne Im Zusammenhang mit der Terrorwarnung für den Kölner Dom war Silvester ein Herner in Gewahrsam genommen worden. Nun ist er wieder auf freiem Fuß.

Kurz vor Weihnachten hatte die Polizei Hinweise erhalten, dass ein Anschlag auf den Kölner Dom geplant ist. In diesem Zusammenhang wurde Silvester auch ein Herner als Verdächtiger in Gewahrsam genommen. Nun ist er wieder auf freiem Fuß.

Das Gericht habe entschieden, dass der Mann wieder freigelassen werden müsse, teilte ein Sprecher des Kölner Polizeipräsidiums auf Anfrage der Herner WAZ-Redaktion mit. Weitere Angaben zum Herner machte der Sprecher nicht.

+++ Nachrichten aus Herne. Lesen Sie auch +++

Bereits an Heiligabend war ein Verdächtiger in Wesel gefasst worden. Er bleibt „zur Gefahrenabwehr“ bis zum 7. Januar in Gewahrsam. An Silvester hatte die Polizei Köln vier weitere Männer in Duisburg, Herne und Nörvenich im Kreis Düren bekannt gegeben. Zudem wurde an diesem Tag ein 41-jähriger Deutsch-Türke in Bochum in Gewahrsam genommen. Nun sind drei der fünf wieder auf freiem Fuß.

Nach den Warnungen wurden die Sicherheitsvorkehrungen an der Kathedrale massiv erhöht worden. In der Silvesternacht war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz. Bis auf weiteres soll der Kölner Dom von Beamten beschützt werden. „Es wird weiter Sicherheitskontrollen geben am Dom“, so ein Sprecher. „Wie lange diese Maßnahme aufrechterhalten wird, ist jetzt aktuell in der Prüfung.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel