Termin für ersten Christopher Street Day in Herne steht

Die Planungen für einen Christopher Street Day in Herne werden konkreter. Nun gibt es auch einen Termin für die Veranstaltung.

Laron Janus leitet das „Queere Jugendforum Herne/Wanne-Eickel“ für nicht-heterosexuelle Jugendliche im Stadtteilzentrum Pluto. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Ein Team von rund 20 jungen Menschen, die alle dem „Queeren Forum“ angehören, hat den 20. Juni 2020 als Termin für einen Christopher Street Day in Herne in Augenschein genommen. Das berichtet Laron Janus, der das Forum im Stadtteilzentrum Pluto an der Wilhelmstraße vor wenigen Monaten gegründet hat.

Helfer werden gesucht

Es soll aber nun nach seinen Worten erst einmal abgeklärt werden, ob möglicherweise am selben Tag noch andere wichtige Veranstaltungen anstehen. Gegebenenfalls müsse man sich dann nach einem anderen Datum umschauen.

Jetzt sucht das Forum noch weitere Helfer, um den CSD vorzubereiten und veranstalten zu können, betont Janus. Darüber hinaus seien auch Ideen und Vorschläge für die Veranstaltung sehr willkommen. Mailkontakt: queeresforum@gmail.com