Tegtmeiers Erben in Herne: Wann und wo es noch Tickets gibt

Ina Müller erhält am 25. November im Herner Kulturzentrum bei „Tegtmeiers Erben“ den Ehrenpreis. In Kürze wird es noch einmal Karten geben.

Herne. Preise für Ina Müller und Lilo Wanders, sechs Comedians kämpfen um den Sieg: Wann es für „Tegtmeiers Erben“ in Herne die letzten Tickets gibt.

Gute Nachrichten für „Tegtmeier“-Fans: Nachdem die Tickets für die Veranstaltung „Tegtmeiers Erben“ am 25. November im Herner Kulturzentrum kurz nach Beginn des Vorverkaufs vergriffen waren, gibt es jetzt ein letztes Kartenkontingent.

Wie viele Karten noch in den Verkauf gehen werden, stehe derzeit nicht fest, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Sicher sei aber: „Es ist die letzte Chance auf ein Ticket.“ Der Verkauf startet am Freitag, 20. Oktober. Karten sind bei Stadtmarketing, Kirchhofstraße 5, in Herne-Mitte erhältlich – solange der Vorrat reicht. Karten kosten zwischen 24,70 Euro und 30,20 Euro.

Sechs Comedians werden am 25. November beim Wettbewerb „Tegtmeiers Erben“ im Kuz, Willi-Pohlmann-Platz 1, gegeneinander antreten. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits ab 17.30 Uhr. Dabei sind: Jacky Feldmann, Jan van Weyde, Miss Allie, Ralf von Senkel, Nektarios Vlachopoulos und Nicole Jäger. Den Ehrenpreis erhält in diesem Jahr die Moderatorin, Autorin und Sängerin Ina Müller („Inas Nacht“), den Jürgen-von-Manger-Preis für ein Lebenswerk geht an die Künstlerin Lilo Wanders.

