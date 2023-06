Kultur Tegtmeiers Erben 2023 in Herne: Ina Müller erhält Ehrenpreis

Herne. Im November findet das Finale von Tegtmeiers Erben statt. Einen Ehrenpreis bekommt die bekannte Moderatorin Ina Müller. Das sind die Finalisten.

Die Flottmann-Hallen Herne laden am 25. November zum Finale von Tegtmeiers Erben 2023 ein. Das Publikum erwarte ein spannender wie witziger Abend mit großen Talenten der Bühnenkunst, kündigt die Stadt Herne an. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 5. Juli.

Das Auswahlgremium des Wettbewerbs hat nun die Finalistinnen und Finalisten für den Abend des 25. November 2023 ausgewählt. Sechs hochtalentierte Künstlerinnen und Künstler wetteifern dann nicht nur um die begehrte Siegestrophäe, die Tegtmeier-Gedächtnis-Kappe, sondern zusätzlich um zwei mit jeweils 5000 Euro dotierte Preise: Publikums- und Jurypreis. Durch den Abend geleite der „vorzügliche Zeremonienmeister“ Helmut Sanftenschneider, der als Künstler bereits selbst zahlreiche Preise errang, so die Stadt.

Verschiedene Finalisten treten gegeneinander an

Und das sind die Finalistinnen und Finalisten:

Die Finalistin Jacky Feldmann ist Stand-up-Comedienne, Moderatorin, Schauspielerin und Youtuberin. Die 29-Jährige sorge mit quirligem Wortwitz und charmanter Ausstrahlung für Spaß. Ihr Merkmal: verblüffende Direktheit, gepaart mit ausgezeichnetem Witz.

Multitalent Jan van Weyde ist Comedian, Synchronsprecher, Schauspieler und Comedy-Autor. Er begeistere das Publikum mit seiner authentisch-unaufgeregten Art und einem großartigen Slapstick-Talent.

Miss Allie ist die Liedermacherin einer neuen Generation. Die Autodidaktin gewann mehr als die Hälfte aller Singer-Songwriter-Slams, bei denen sie antrat, und erhielt zuletzt den Bayerischen Kabarettpreis 2022 in der Kategorie Musik.

Der Comedian und Kabarettist Ralf Senkel ist laut Stadt mal schräg, mal ernst, aber dabei immer scharfsinnig. Er wandere stets zwischen den Grenzen des Kabaretts und der Comedy. Ralf Senkel ist Preisträger des Dattelner und des Kremenholler Kleinkunstpreises.

Nektarios Vlachopoulos: Slampoet, Humorist, ehemaliger Deutschlehrer mit Integrationshintergrund und diplomierter Hobbylexikograf. Mit fein geschliffener Rhetorik und messerscharfen Gedanken erkläre er, wie die perfekte Welt aussehen könnte.

Stand-Up-Comedienne und Bestseller-Autorin Nicole Jäger zeichne sich durch eine einzigartige Mischung aus selbstironischem Witz, Schlagfertigkeit und Tiefgang aus. „Auf der Bühne ist Nicole nicht nur brüllend komisch, sie rührt ihr Publikum oft auch zu Tränen“, heißt es.

Ina Müller erhält Ehrenpreise bei Tegtmeiers Erben

Zur langjährigen Tradition der Veranstaltung „Tegtmeiers Erben“ gehört, dass zusätzlich zum Wettbewerb mit Jury- und Publikumspreis zwei herausragende Künstlerinnen und Künstler mit Ehrenpreisen ausgezeichnet werden.

Helmut Sanftenschneider moderiert nun auch wieder die 13. Auflage von Tegtmeiers Erben. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Den „Tegtmeier-Ehrenpreis“ erhalte 2023 die Sängerin, Musik-Kabarettistin, Buchautorin und Fernsehmoderatorin Ina Müller für ihre Leistungen, teilt die Stadt mit. Mit dem „Jürgen-von-Manger-Preis für ein Lebenswerk“ werde in diesem Jahr die Moderatorin und Künstlerin Lilo Wanders ausgezeichnet. Beide prägten seit vielen Jahren die deutsche Satire und TV-Landschaft. Trotz vieler Unterschiede: gemeinsam sei ihnen die große Liebe zur Bühne. „Kunstfigur hier, Mundart dort – beides waren auch Charakteristika in den Geschichten Jürgen von Mangers und seines Alter Egos Adolf Tegtmeier.“

Ina Müller ist Entertainerin sowie Botschafterin des Plattdeutschen. Als Kind des Nordens gründete sie 1994 mit Edda Schnittgard das Kabarett-Duo „Queen Bee“, veröffentlichte aber auch Songs, Bücher und Hörspiele. „Auch als Fernsehmoderatorin machte sie sich sehr gut und bekam immer mehr Aufträge“, so die Stadt. So startete beispielsweise 2007 ihre erfolgreiche Late-Night-Show „Inas Nacht“ im NDR, für die sie ebenfalls zahlreiche Preise entgegennehmen konnte, unter anderem den „Deutschen Fernsehpreis“ (2008), den „Deutschen Comedypreis“ (2009) und den Grimme-Preis (2010).

Mit Lilo Wanders zeichne die Stadt Herne eine der bekanntesten Show-Persönlichkeiten Deutschlands aus. Sie habe sich im Hamburger Schmidt-Theater selbst erfunden, wurde Moderatorin und Show-Diva und erlangte mit dem VOX-Format „Wa(h)re Liebe“ Bekanntheit weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Darüber hinaus führte Lilo Wanders durch Varietéprogramme, moderierte Gala-Abende, spielte Rollen in Kino- und Fernsehfilmen und war in etlichen Fernseh-Shows zu Gast.

Ort: Kulturzentrum Herne, Willi-Pohlmann-Platz 1. Zeit: 25. November, 19 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) Tickets: 24,70 EUR und 30,20 EUR inkl. Gebühren, Vorverkaufsbeginn: 5. Juli, Vorverkaufsstellen: online unter www.proticket.de und an allen Proticket Vorverkaufsstellen, Veranstalter: Flottmann-Hallen Herne.

