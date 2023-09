Technische Panne bei der Feuerwehr Herne nach Stromausfall

Die Leitstelle der Feuerwehr in Herne (Archivfoto). Hier fiel der Strom gleich doppelt aus.

Herne. Bei der Feuerwehr wurde nach dem Stromausfall die Lage hinter den Kulissen ernst. Auf der Wache musste die zweite Notfallstufe aktiviert werden.

Nach dem Stromausfall vom Dienstag ist es auf der Feuerwache in Herne-Mitte zu einer ernstzunehmenden Panne gekommen. Als die Systeme in den Normalbetrieb zurückgeschaltet werden sollten, kam es zu einem technischen Defekt. Die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben die zweite Rückfallebene aktivieren. Hintergrund: Was war die Ursache für den Stromausfall vom Dienstag?

+++ Unwetter in Herne: Sturzbäche schießen durch Parkhaus +++

Ohne Strom geht auch bei der Feuerwehr nichts mehr. Telefone und Alarmierungssysteme funktionieren mit elektrischer Energie. Wenn es keine Rückfall-Ebenen gäbe, wären dann Menschenleben in Gefahr. Deshalb sind alle Systeme mehrfach abgesichert. Je mehr Ebenen ausfallen, umso ernster wird die Situation: Wegen der Panne richtete die Feuerwehr den sogenannten Führungsstab ein, teilt die Feuerwehr mit. Es habe etwa drei Stunden gedauert, bis mit Unterstützung der Stadtwerke Herne und des Notdienstes einer Fachfirma der normale Betriebszustand wiederhergestellt werden konnte.

+++ Polizei: Beamte erwischen sturzbetrunkenen Radler +++

„Die Einsatzbereitschaft war zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt“, betont die Feuerwehr. Es hatte am Dienstag (12. September) in Herne-Mitte einen großflächigen Stromausfall gegeben. Zwischen 13.15 und 13.35 fiel der Strom aus. Betroffen war auch die Feuerwache an der Sodinger Straße. Die Feuerwehr schaltete deshalb auf eine Notstrom-Versorgung um.

+++ Cranger Weihnachtszauber: Wichtige Entscheidung ist gefallen +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel