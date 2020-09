Tanzfest in den Herner Flottmann-Hallen lädt in den Orient

Das Tanzfestival "Im Zeichen des Orients" gastiert am 12. September in den Flottmann-Hallen in Herne.

Herne. Das Tanzfest „Im Zeichen des Orients“ von Up to Dance kommt am 12. September in die Herner Flottmann-Hallen. Veranstalter setzt auf viel Abstand.

Das Tanzfest „Im Zeichen des Orients“ vom Tanznetzwerk Up To Dance wird in diesem Jahr coronabedingt auf Samstag, den 12. September verschoben. Dabei können die Besucher laut Veranstalter vor und in den Flottmann-Hallen in Herne Urlaub vom Alltag nehmen und ein Programm mit bunten Kostümen, wirbelnden Tänzen und exotisch mitreißenden Rhythmen erleben.

Die Zahl der Zuschauerplätze liege bewusst weit unter der zulässigen Anzahl, damit die Gäste mit Abstand die Show entspannte genießen könnten, teilt der Veranstalter mit. Los geht es um 16.30 Uhr und um 19.30 Uhr mit jeweils neuem Programm. Mit großer Reiselust schwebt dann der fliegende Showteppich rund um die Welt. Von Spanien rüber in die Türkei quer durch den nahen Osten bis nach Indien, Hawaii und Argentinien führt die tänzerische Abenteuerreise und verspricht pures Fernweh beim farbenfrohen Tanzspektakel.

Open-Air-Basar vor den Flottmann-Hallen

Neu ist der Open-Air-Basar vor den Flottmann-Hallen (Basareintritt ist frei), der bereits um 15.30 Uhr seine Pforten öffnet. Mit Wohnaccessoires, Deko, Schmuck, Kostümen, Tanzzubehör und orientalischem Essen, soll er die Besucher schon vor Betreten der Halle in die richtige Stimmung bringen.

