Die Polizei fahndet nach den Tätern, die eine Tankstelle in Wanne-Eickel überfallen haben sollen. (Symbolfoto)

Raub Tankstelle in Herne überfallen – so gingen die Täter vor

Herne. In Herne ist im Stadtteil Wanne-Eickel eine Tankstelle überfallen worden. Die Täter waren ausnahmsweise nicht an Geld interessiert.

In Herne ist eine Tankstelle überfallen worden. Die Polizei bewertet den Vorfall als Raub. Die Täter nahmen Zigaretten mit.

+++ Auch interessant: Riesige Drogenfarm in der Herner Innenstadt – alle Fotos +++

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend, 13. Juli, in der SB-Tankstelle an der Dorneburger Straße 18. Gegen 21.30 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle. Einer der Männer gab laut Polizei vor, Zigaretten kaufen zu wollen.

Dann habe er der Angestellten (59, aus Herne) einen Teil der Ware entrissen. Mit ihrer Beute seien die beiden Kriminellen fußläufig in Richtung Dorneburger Park geflüchtet. Sie entkamen. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Täterbeschreibung der Polizei:

1. Person: männlich, kurze schwarze Haare, schwarzer Bar, schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift im Brustbereich, schwarze Hose.

2. Person: männlich, schwarze Haare (in Form einer Dauerwelle), schwarzer Bart, weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift im Brustbereich, schwarze Hose.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder 0234/909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel