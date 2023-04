Tango bis Zirkus: Unterstützung für Herner Organisationen

Herne. Die Initiative Woges unterstützt acht Organisationen bei der Realisierung von Projekten. Die Palette reicht von Zirkus bis Tango Argentino.

Die Woges, ein Verbund von vier Herner Wohnungsgenossenschaften, unterstützt auch in diesem Jahr Herner Organisationen mit einer Gesamtsumme von 10.000 Euro. Acht Einrichtungen dürfen sich über eine finanzielle Förderung für ihre Projekte freuen.

Zirkusprojekte an drei Schulen

An der Europaschule, der Michaelschule und der Sonnenschule standen die Projekte unter dem Motto „Manege frei“. Alle Schulen hatten sich mit einer Zirkus-Projektwoche für ihre Schüler und Schülerinnen beworben. Während die Veranstaltungen an der Michael- und Sonnenschule erfolgreich stattgefunden haben, steht die Umsetzung an der Europaschule erst noch an. Alle drei Zirkus-Projekte wurden mit je 1500 Euro gefördert.

Neue Sportgeräte für BSV Holthausen

Über eine Förderung in Höhe von 1700 Euro darf sich der Bürgerschützenverein Holthausen 1857 freuen. Hernes ältester Schützenverein möchte sich zukunftsorientierter aufstellen und sich dabei mehr dem jüngeren Publikum präsentieren. Damit die Kinder und Jugendlichen den Sport „richtig“ erleben können, werden zum Teil neue Sportgeräte angeschafft und ältere Geräte erneuert.

Fördermaterialien für Herner Tageseltern

Beim Verein der Herner Tageseltern fließt die finanzielle Zuwendung ebenfalls in die Neuanschaffung von Geräten. Der Verein verleiht unter anderem Bewegungs- und Fördermaterialien an Tagespflegepersonen, die ihr pädagogisches Angebot damit aufwerten. Woges unterstützt dieses Vorhaben mit 1000 Euro.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Max-Wiethoff erweitert schuleigene Bibliothek

Mit gleich zwei Projekten hatte sich die Max-Wiethoff-Schule beworben. Zum einen sollen die mathematischen Fähigkeiten der Schüler und Schülerinnen mit Hilfe von gezielten Lernmaterialien verbessert werden. Zum anderen wurde nach Corona der Bestand der schuleigenen Bibliothek erweitert, den es nun gilt, digital zu katalogisieren. Hier sollen die Kinder und Jugendlichen selbst aktiv werden und durch die Anschaffung eines Tablets samt der zugehörigen App den Bücherbestand aufnehmen und organisieren. Für beide Projekte gab es insgesamt 1700 Euro.

Winterfest im Café Desaster

Mit einem Winterfest möchte das Café Desaster einen Ort für Begegnungen aller Altersstufen schaffen. Ausschlaggebend für die Bewerbung war die positive Resonanz auf die Debüt-Veranstaltung im vergangenen Jahr. Motiviert vom Zuspruch der Besucher wurden die Planungen zum diesjährigen Winterfest intensiviert und auch vielseitiger gestaltet. Woges fördert diese Idee mit 1000 Euro.

Argentinischer Abend

Eine enge Bindung zum Café Desaster führt der Verein Tango Argentino. Nun plant der Verein einen argentinischen Abend inklusive typischer lateinamerikanischer Speisen und Informationen rund um den Tango-Tanz. Mit 100 Euro hilft Woges dabei, das Tanzbein zu schwingen.

