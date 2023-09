„Tage Alter Musik“ in Herne: Das ist das Programm 2023

Herne. Im November finden in Herne wieder die „Tage Alter Musik“ statt. Das Festival wird im WDR-Radio übertragen. Das ist das Programm in diesem Jahr.

Unter dem Motto „Mode und Stil“ finden von Donnerstag bis Sonntag, 9. bis 12. November, die „Tage Alter Musik“ in Herne statt. Das international führende Originalklangfestival präsentiere „musikalische Schätze und Stilikonen vom Mittelalter bis zur Moderne“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Veranstalter des Festivals sind das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne. Die Konzerte finden im Kulturzentrum Herne, in der Kreuzkirche und in den Flottmann-Hallen statt.

„Die neue Ausgabe der ‘Tage Alter Musik’ in Herne ist eine Art In-and-Out-Liste musikalischer Trends über fünf Jahrhunderte. Hier treffen Trends und Trendsetter zusammen, die den Zeitgeist ihrer Epochen musikalisch prägten“, so Richard Lorber, programmverantwortlicher WDR-3-Redakteur. Das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne erwarteten internationale Größen und aufstrebende Talente der Szene. Auftreten würden beispielsweise das belgische „Huelgas Ensemble“, das „Ensemble Masques“ aus Kanada oder das Kammerorchester Basel mit Kristian Bezuidenhout am Fortepiano und der Geigerin Alina Ibragimova.

Programm wendet sich auch an Kinder und Jugendliche

Das Programm der „Tage Alter Musik“ in Herne setzt laut Stadt auch in den Opernproduktionen auf stilprägende Werke. Ergänzt werde das Programm mit einem Werkstattkonzert unter dem Titel „Stil Moderno“ mit Studierenden der Hochschule für Musik und Tanz Köln unter der Leitung von Gerald Hambitzer. Es wende sich auch an Kinder und Jugendliche. Das Kulturradio WDR 3 sei programmverantwortlich und sende alle Konzerte via UKW, DAB+, Internet und Satellit sowie online in der WDR-3-App und im WDR-3-Konzertplayer über WDR3.de.

Die Sendetermine und weitere Informationen gibt es online und am WDR-3-Servicetelefon unter der Telefonnummer 02 21 / 56 78 93 33. Die Konzerte finden im Kulturzentrum Herne, Willi-Pohlmann-Platz 1, in der Kreuzkirche am Europaplatz 4 und in den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, statt.

Eine Einzelkarte kostet im Vorverkauf: 18 Euro (9 Euro ermäßigt). An der Abendkasse: Einzelkarte 21 Euro (11 Euro ermäßigt), Festivalkarte 126 Euro (63 Euro ermäßigt). Karten gibt es an der Proticket-Hotline unter der Telefonnummer 02 31 / 9 17 22 90 und online auf www.proticket.de. Außerdem gibt es die Eintrittskarten beim Stadtmarketing Herne, Kirchhofstraße 5.

Programmheft: https://www.herne.de/PDF/Kultur/Veranstaltungen/TAMI_Programm/programm-tage-alter-musik.pdf

