Tage Alter Musik – Herner Konzertreihe ist zurück

Herne. Die 45. Tage Alter Musik mussten wegen Corona 2020 ausfallen. Nun ist die Traditions-Konzertreihe zurück in Herne – mit Einschränkungen.

Nach coronabedingter Zwangspause finden die Tage Alter Musik in diesem Jahr wieder statt: Vom 11. bis 14. November veranstaltet der WDR zusammen mit der Stadt Herne neun Konzerte. Gemäß der aktuellen Auflagen gelten die 3G-Regeln; abgesehen vom Sitzplatz besteht überall die Maskenpflicht. Die Musikinstrumentenmesse der Stadt Herne fällt dagegen aus, ebenso das damit verbundene Werkstattkonzert.

Das Motto der 45. Tage Alter Musik lautet „Zurück zur Natur“. „Das wollten wir eigentlich schon im letzten Jahr machen“, so Richard Lorber vom WDR. „Doch wegen Corona haben wir damals unser Festival abgesagt und holen das jetzt nach – mit nur einer Änderung: Die Oper ,Cleofida’ von Georg Friedrich Händel konnten wir zwischenzeitlich als Studioproduktion zusammen mit dem SWR realisieren und nehmen deshalb Henry Purcells ,Elfenkönigin’ mit dem WDR Rundfunkchor am Sonntagabend ins Programm.“

TAM-Motto: „Zurück zur Natur“ – ein aktueller Appell

Im 18. Jahrhundert etablierte der französische Philosoph Jean Jacques Rousseau mit seinem Appell „Zurück zur Natur“ ein gesellschaftliches und pädagogisches Programm, das zur Rückbesinnung auf die Grundlagen menschlichen Zusammenlebens anstelle der Rücksicht auf gesellschaftliche Konventionen aufrief. „Und das ist sehr aktuell“, meint Richard Lorber. „Denn schließlich reden wir die ganze Zeit über Klimawandel – auch wenn unser Programm natürlich keine Veranstaltung zum Klimawandel ist.“

Doch auch die Menschen früherer Zeiten haben die Natur oft als bedrohlich erlebt und das musikalisch gestaltet, aber auch als Ort der Ruhe und des Friedens. Oder sie haben einfach in der Natur ihren Spaß gehabt und gefeiert, was das Zeug hielt. Diese Vielfalt im Verhältnis des Menschen zur Natur spiegelt das Programm der Tage Alter Musik wider. „Wir haben den Naturbegriff weiter gefasst und zum Beispiel auch Tänze mit einbezogen, die ihre Wurzeln in der Volksmusik haben“, sagt Lorber.

Die Tage Alter Musik haben ihren Auftakt in der Herner Kreuzkirche. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Tage Alter Musik: Auftakt in der Kreuzkirche Herne

Wie das klingt, können Besucherinnen und Besucher am Samstagabend in der Künstlerzeche Unser Fritz im Konzert „Bauerntanz im Spiegelsaal“ erleben. Wassermusiken erklingen am Samstagnachmittag in der Kreuzkirche. Und wie französische Komponisten das Verhältnis zum nassen Element gestaltet haben, zeigen das Ensemble „Il Gardellino“ und Sopranistin Deborah Cachet am Freitagabend, 12. November, im KuZ unter dem Titel „Spiel der Elemente“.

Natur kann sich auch im Traum abspielen, nicht nur in der Realität. Und so beginnen die Tage Alter Musik am Donnerstagabend, 11. November, in der Kreuzkirche mit dem Konzert „Hypnos“, in dem das Ensemble „La Tempête“ seine Zuhörer auf musikalische Traumreisen zwischen Mittelalter und Moderne mitnimmt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel