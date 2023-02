Täter zückt Messer: Zwei Bochumer (17) in Herne überfallen

Herne. Zwei Jugendliche aus Bochum sind frühmorgens im Herner Bahnhof überfallen worden. Der Täter bedrohte sie mit einem Messer. Wie der Mann aussah.

Zwei 17-Jährige sind am frühen Sonntagmorgen, 5. Februar, im Herner Bahnhof überfallen worden. Dabei zückte der Täter ein Messer.

Wie die Polizei berichtet, hatten die beiden Bochumer nach eigenen Angaben gegen 5.30 Uhr am Bahnsteig 3 des Herner Bahnhofs auf einen Zug gewartet, als einer von ihnen von einem Mann angerempelt wurde. Nach aktuellem Stand bedrohte der Unbekannte die beiden Jugendlichen anschließend mit einem Messer und forderte Geld. Während einer der 17-Jährigen sein Geld herausrückte, rannte der andere in die Unterführung des Bahnhofs. Der Täter, so heißt es weiter, folgte ihm kurz, flüchtete dann aber mit seiner Beute in Richtung Konrad-Adenauer-Platz. Die beiden Bochumer blieben unverletzt.

So wird der Täter beschrieben: 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlanke, sportliche Statur, blonde, kurze Haare. Er sprach akzentfreies Deutsch, trug eine schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze und eine schwarze Jogginghose.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 sucht Zeugeinnen und Zeugen unter 02323 950-8510 oder -4441.

