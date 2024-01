Täter zücken Messer: Herner am Geldautomaten ausgeraubt

Herne Nachdem er Geld an einem Automaten abgehoben hatte, wurde ein Herner ausgeraubt. Die Täter zückten ein Messer. Wie sie aussehen.

Ein Herner (31) ist in Wanne-Mitte ausgeraubt worden, nachdem er in einer Bankfiliale Geld abgehoben hatte. Die Polizei fahndet nun nach zwei Tätern und sucht Zeugen.

Zum Hergang: Gegen 20.20 Uhr betrat der Mann am Montag, 8. Januar, die Bank an der Hauptstraße 224 und hob Geld am Automaten ab, teilte die Polizei mit. Beim Verlassen der Filiale hielten ihn zwei Unbekannte auf, zückten ein Messer und forderten seine Wertsachen. Das Duo stahl das Bargeld sowie das Mobiltelefon des Herners. Anschließend flüchtete es über die Overhofstraße in Richtung Stöckstraße.

Die beiden Männer waren ungefähr 20 beziehungsweise 30 Jahre alt, einer war eher kräftig und dick, der andere schlank, heißt es in der Zeugenbeschreibung. Einer hatte einen schwarzen Bart und trug eine schwarze Strickmütze und weiße Bomberjacke, der andere hatte lockige, schwarze Haare und trug eine silbergraue Kapuzenjacke.

Das zuständige Kriminalkommissariat 35 bittet unter 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

