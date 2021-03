Susanne Stähli stellt in der Städtischen Galerie Herne aus

Herne. Susanne Stähli kombiniert Acryl und Öl mit fließender Tusche. Ihre Arbeiten sind bis Ostern in der Städtischen Galerie Herne zu sehen.

„Präzises Fließen“, so nennt Susanne Stähli ihre Ausstellung in der Städtischen Galerie im Schlosspark Strünkede. Ihre Werke sind dort ab sofort bis einschließlich Ostermontag, 5. April, zu sehen.

Die bildende Künstlerin hat einen Lehrauftrag an der Universität Witten-Herdecke. „Ich habe mich in den letzten 30 Jahren sehr viel mit konkreter Farbmalerei beschäftigt“, sagt Susanne Stähli. 2018 habe sie begonnen, sich „mit der Durchsichtigkeit von Acryl- und Ölfarben in Kombination mit fließender Tusche zu beschäftigen“. Die Bilder erschienen oft einfarbig, aber „der Effekt entsteht durch die Kombination verschiedener Farbschichten“, so die Künstlerin.

Blick in die Ausstellung „Präzises Fließen“ von Susanne Stähli in der Städtischen Galerie. Foto: Thomas Schmidt / Stadt Herne

In der Städtischen Galerie werden rund 60 Werke gezeigt. In einem Raum ist eine Installation aus vielen kleineren Bildern zu sehen. „Hier habe ich mit dem Verlaufen von Farben experimentiert.“ Die Betrachtenden können in die Werke vieles hineindeuten. So sieht eines der Bilder wie ein Elefant aus, der eine Sonnenbrille trägt, andere erinnern an eine Qualle oder eine Landschaft.

Susanne Stähli ist am Sonntag, 14. März, von 11 bis 14 Uhr, und am Sonntag, 21. März, von 14 bis 17 Uhr in der Städtischen Galerie anwesend. Zur Ausstellung „Präzises Fließen“ wird es einen Video-Rundgang geben: auf www.emschertal-museum@herne.de und www.ruhrkunstmuseum.com.

Wer die Ausstellung besuchen möchte, kann sich anmelden, unter emschertal-museum@herne.de oder 02323 16-2611. Pro Ausstellungsraum ist eine Person zugelassen, also zehn Besucher auf einmal. Masken sind Pflicht.