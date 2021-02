Corona-Pandemie Support your locals: Aktion soll Herner Gastronomen helfen

Herne. Das Herner Kinder- und Jugendparlament hat die Aktion „Support your locals“ gestartet. Damit sollen Restaurants in der Krise unterstützt werden.

Das Herner Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) ruft zu einer stadtweiten Unterstützerkampagne für geschlossene Restaurants in der Stadt auf. Am Sonntag, 14. Februar (Valentinstag), sollen sich Herner Bürger solidarisch zeigen und die Restaurants, die zurzeit keine Gäste in ihren Räumlichkeiten bewirten dürfen, unterstützen.

Darum geht es: Der zweite Lockdown trifft viele Gastronomen sehr hart. Um sie zu unterstützen, hat das KiJuPa Herne ein Projekt übernommen, das bereits in anderen Städten gut funktioniert hat: Support your locals.

Am Sonntag, 14. Februar, möchte das KiJuPa Herne möglichst viele Herner dazu motivieren, zum Telefonhörer zu greifen und bei ihrem Lieblingsrestaurant Essen zu bestellen und das unter dem Hashtag #supportyourlocalsherne in den Sozialen Medien zu posten. In einem Tagboard (elektronische Pinnwand) würden die Posts dann gesammelt und zur Verfügung gestellt, teilt das KiJuPa mit.

Namhafte Herner unterstützen die Aktion

Einige namhafte Herner hätten sich bereits dazu entschieden, die Aktion zu unterstützen. Dazu gehörten bisher der Oberbürgermeister Frank Dudda, die Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering (SPD) und die Landtagsabgeordneten Serdar Yüksel (SPD) und Thomas Nückel (FDP). Fotos der Unterstützer würden auf der Instagram-Seite des KiJuPa und auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Herne und des Stadtmarketings Herne geteilt.

Einen Hinweis gibt das KiJuPa noch: Es sei davon auszugehen, dass sich viele Bürger dazu entscheiden, an der Aktion teilzunehmen. Deshalb: „Bestellen Sie am besten vor dem 14. Februar. Fragen Sie bei Ihrem Lieblingslokal nach, ob am Valentinstag geliefert werden kann oder eine Abholung möglich ist“, rät das KiJuPa.

