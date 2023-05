Südpool: Freier Eintritt zum Start in die Freibad-Saison

Herne. Auch das Herner Schwimmbad Südpool startet in die Freibad-Saison. Wer früh kommt, erhält freien Eintritt. Höhepunkt des Tages: ein Wettbewerb.

Nach dem Lago startet nun auch im Schwimmbad Südpool in Herne am Samstag, 27. Mai, um 12 Uhr die Freibad-Saison. Nach einer umfangreichen Revision, insbesondere der Reinigung der Edelstahlbecken, der Reparaturen am Kinderspielplatz und an der Wasserrutsche sowie der Erneuerung von technischen Anlagen zur Aufbereitung des Badewassers, stehe der Sommersaison jetzt nichts mehr im Wege, teilt die Bädergesellschaft Herne mit.

Für die Eröffnung habe sich die Bädergesellschaft etwas Besonderes einfallen lassen. Wer in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr an die Bergstraße in Herne-Süd komme, erhalte freien Eintritt. Abo- und Dauerkarten-Inhaber erhielten zusätzlich Gutscheine für den Kiosk, der unter neuer Leitung von Tatjana Schüle betrieben werde. Höhepunkt des Tages aber sei ein Wettbewerb, so Bäderchef Lothar Przybyl, bei dem als Hauptpreis eine Dauerkarte für die diesjährige Freibad-Saison im Südpool ausgelobt werde: „Prämiert wird, wer um 12 Uhr das größte und schönste Pooltier mitbringt.“

Die meistgestellte Frage der Stammgäste betreffe übrigens die Wassertemperaturen im Außenbereich. Die Herner Bädergesellschaft wolle auf jeden Fall eine Mindesttemperatur von 22 Grad sicherstellen, so Przybyl. Er fügt an: „Im Kinder-Planschbecken geben wir aber noch einige Grad drauf und hoffen dann auf Sonne pur und eine natürliche Erwärmung des Badewassers.“

