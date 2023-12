Sturm und Regen: WAZ live vom Cranger Weihnachtszauber

Herne Viele Weihnachtsmärkte schließen wegen der Sturmwarnung. Wie ist die Situation am Donnerstag auf dem Cranger Weihnachtszauber?

Der Cranger Weihnachtszauber hat am Donnerstag als einer der wenigen Märkte trotz Sturmwarnung geöffnet, während viele Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet geschlossen haben. Wie viele Gäste besuchen die Weihnachtskirmes auf dem Cranger Kirmesplatz. Weihnachtszauber-Sprecher Alex Talash erklärt im WAZ-Interview live auf Facebook, wie die Schausteller ihre Fahrgeschäfte sichern und was der Fliegende Weihnachtsmann unternimmt, damit sein Schlitten nicht gänzlich wegfliegt.

Update: Am Abend musste der Weihnachtszauber doch schließen. Alle Infos dazu hier!

„Wir hatten die Wetterlage schon seit Mittwoch unter Beobachtung und haben uns mit Stadt und Feuerwehr abgestimmt“, sagte Talash. „Es lag auch am Nachmittag keine akute Warnung vor, so dass wir uns entschieden haben zu öffnen. Wir haben ein Sicherheitskonzept und Vorsichtsmaßnahmen getroffen, so dass wir sagen können: Alles ist sicher.“ Er lud die Besucher augenzwinkernd zum „Nordseefeeling“ ein.

Showprogramm reduziert, Weihnachtsmannschlitten festgezurrt

Das Showprogramm wurde etwas reduziert. So blieb der Fliegende Weihnachtsmann am Boden. Der in 23 Metern Höhe an einem Seil schwebende Schlitten wurde festgezurrt. Auch die Schaustellerinnen und Schausteller sicherten ihre Stände. So blieb es bis zum frühen Abend bei Christbaumkugeln, die durch die Gegend flogen und umgekippten Weihnachtsbäumen. Märchenwald und Lichterwald blieben geschlossen.

Mehr zum Cranger Weihnachtszauber

Mehr Infos zur Öffnung des Cranger Weihnachtszaubers und den anderen Herner Weihnachtsmärkten.

Hier geht‘s auch direkt zum WAZ-live-Video bei Facebook (externer Link!)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel