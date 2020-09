Strünkeder Sommerstunden werden im September fortgesetzt

Ballad of Crows spielen bei den Strünkeder Sommerstunden.

Herne. Das Herner Kulturbüro setzt die Strünkeder Sommerstunden im September fort. Am 3. September treten Ballad of Crows auf.

Das städtische Kulturbüro setzt die Strünkeder Sommerstunden mit vier weiteren Veranstaltungen im September fort. Den Anfang machen Ballad of Crows am Donnerstag, 3. September, um 18.30 Uhr. Das Trio Steven Crawford (Gitarre, Gesang), Pete Coutts (Mandoline,Gesang) und Paul Bremen (Old-Time-Fiddle, Geige) bietet akustisch handgemachte Musik mit mehrstimmigem Gesang. Traditionelles Singer/Songwriting aus ihrer Heimat Schottland wechselt ins Moderne und begegnet Einflüssen aus dem Celtic-Folk und der Americana-Musik aus den USA.

Mit ihrem Debütalbum hat die Band es unter die 15 besten Folk-Alben 2015 des Daily Telegraph (GB) geschafft. Seit ihrer Gründung 2013 sind Ballad of Crows durch ganz Europa getourt. Einlass ist am Donnerstag ab 17.30 Uhr. Tickets gibt es für sechs Euro an der Abendkasse. Bei Getränken und sommerlichen Grillspezialitäten der Gastronomie Zille sind die Gäste eingeladen, den Abend nach dem Konzert bis 22 Uhr im Schlosshof ausklingen zulassen.

Die Veranstaltung wird unter Achtung der Corona-Bestimmungen durchgeführt. Alle notwendigen Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen der Corona-Schutzverordnung gibt es auf der Internetseite der Stadt Herne. Das komplette Programm der„Strünkeder Sommerstunden“ steht online im Veranstaltungskalender der Stadt Herne.

Weitere Termine: 10. September: Thorsten Siltmann singt Reinhard Mey; 17. September: LilisPark – Songlegenden von damals bis heute; 20. September: Central Park Duo – A Tribute to Simon & Garfunkel