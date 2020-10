„Strünkeder Advent“ in Herne stimmt auf Weihnachten ein

Während die Herbstschauer gerade das sommerliche Wetter ablösen, denkt das Emschertalmuseum bereits an Advent. Trotz der Coronakrise haben sich Kirsten Büttner und Andrea Prislan entschlossen, die beliebte Reihe „Strünkeder Advent“ mit Workshops und anderen Veranstaltungen stattfinden zu lassen - mit abgespeckter Teilnehmerzahl, versteht sich. Am 17. November geht es los.

Seit 15 Jahren als Reihe etabliert

„Mit 23 Angeboten haben wir noch mehr Programm als sonst“, freut sich Kirsten Büttner, die stellvertretende Museumsleiterin, über den Erfolg der 2005 gestarteten vorweihnachtlichen Reihe, die regelrechte Klassiker hervorgebracht hat. Genannt seien das Schatzkistchen-Verzieren („Funkelnde Schatztruhen“) am 10. Dezember oder das Plätzchenbacken im Heimatmuseum Unser Fritz am 8. und 9. Dezember.

Blick in die aktuelle Sonderausstellung „Versponnen - Fäden. Garne. Spinnereien" im Schloss. Das Thema wird in einigen Workshops aufgegriffen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Traditionell wird viel gebastelt, gerne in Anlehnung an das Thema der jeweiligen Sonderausstellung, momentan „Versponnen“ zu Fäden, Garnen und Spinnereien. So knüpft zum Beispiel „Schmuckschnüre mit Filz“ an die Ausstellung an. Farbige Filzkugeln werden mit Tannenzapfen zu Dekorationen für Fenster Türen und Tannenbäume verarbeitet (25. November). Auf die Suche nach Sprichwörtern rund um Faden und Garn begeben sich die Teilnehmer des Workshops „Vom roten Faden zum Bücherwurm“ am 1. Dezember. Und wie aus Garnen mit der Knüpftechnik Makramee Windlichte werden, verrät ein Workshop am 4. Dezember.

Kaminholz-Engel und Steckenpferdchen

Andere Workshops widmen sich dem Material Holz: Aus Birkenscheiten entstehen „Kaminholz-Engel“, „(Weihnachts)pferdchen lauf Galopp“ greift den Trend „Hobby Horsing“ auf und lässt aus Besenstielen und Socken Steckenpferde entstehen. Aus Ton und Farbe basteln Kinder ab sechs die Heiligen drei Könige oder einen Weihnachtsengel. Gebrauchte Planen finden als Art-Bags eine neue Verwendung.

Anmeldung erforderlich Zu allen Workshops und Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich: 02323 16-2611 in der Museumsverwaltung oder über emschertalmuseum@herne.de. Die Angebote richten sich an unterschiedliche Altersgruppen ab fünf Jahren und unterscheiden sich von den Teilnahmekosten (zwischen kostenfrei und 20 Euro). Anmeldeschluss ist der 1. November. Für Kindergärten, Schulen und Gruppen können für einige Workshops gesonderte Termine vereinbart werden. Die Flyer liegen ab der nächsten Woche an den Museumsstandorten und anderen öffentlichen Orten in Herne aus, im Internet auf www.herne.de.

Zum kreativen Tun mit vielfältigen Materialien ermuntern andere Workshops: „KreARTivzeit Winter“ mit der Künstlerin Susanne Schmidt am 21. November unterstützt beim Realisieren eigener Ideen, eine Fortsetzung am 12. Dezember macht mit Gobelins und ihrer Verwandlung in Taschen bekannt. Beide Workshops eignen sich ab 14 Jahren. Zehn- bis 14-Jährige können sich bei den „WeihnachtsARTisten“ ausprobieren, die vier Mal samstags ab 21. November, Pinsel, Stifte, Kleister und vieles mehr für ihr künstlerisches Tun einsetzen. Und schon Sechsjährige stellen „Weihnachtsgeschenke in letzter Minute“ her (17. Dezember).

Buchvorstellung, Vortrag und Konzert

Sie haben den „Strünkeder Advent“ in Herne geplant: Andrea Prislan, links, und Kirsten Katharina Büttner vom Emschertalmuseum. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Das kulturell interessierte Publikum wird ebenfalls bedient. Gleich an zwei Tagen, 18. und 20. November, jeweils 18 Uhr, stellt Verena Geiger vom Literaturhaus aktuelle Neuerscheinungen vor. Angesprochen sind neben Erwachsenen auch Jugendliche ab 14 Jahren.

Ein kunsthistorischer Vortrag ist für den 5. Dezember, 16 Uhr, eingeplant. Es gibt ein Wiedersehen mit Prof. Dr. Helmut C. Jacobs von der Uni Duisburg-Essen, der sich dem „Kind in der spanischen Malerei durch die Jahrhunderte“ zuwendet, mit einem Blick auf das Jesuskind.

Auch ein Konzert ist dabei: Sängerin und Musikerin Jessica Burri trägt vorweihnachtliche Erzählungen und Lieder vor: „Und die Sterne begannen zu tanzen“ am 6. Dezember, 16 Uhr.