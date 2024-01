In Herne gab es in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Stromausfall.

Störung Stromausfall mitten in der Nacht in Herne: Das war der Grund

Herne In Herne hatten einige Haushalte in der Nacht von Sonntag auf Montag keinen Strom. Das war der Grund für den Stromausfall.

In Herne hatten einige Haushalte in der Nacht von Sonntag auf Montag keinen Strom. Viele Anwohnerinnen und Anwohner fragten sich unter anderem bei Facebook: Was war der Grund für den Stromausfall?

Laut Angelika Kurzawa, Sprecherin der Herner Stadtwerke, war der Strom für etwa 50 Minuten weg. Betroffen gewesen seien einige Straßenzüge in Röhlinghausen. Kollegen aus der Bereitschaft seien dann hinausgefahren und hätten nach und nach die Stromversorgung wieder in Betrieb genommen.

Grund für den Ausfall sei ein Kabelfehler gewesen, der einen Kurzschluss ausgelöst habe, so die Sprecherin. Was an dem Kabel genau passiert sei, müsse nun untersucht werden. Um kurz nach Mitternacht sei der Strom dann überall wieder da gewesen, sagt sie.

