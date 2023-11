Stromausfall Stromausfall in Herne: Stadtteile am Morgen ohne Strom

Herne. Kein Strom in Herne: Am Morgen hat es einen Stromausfall gegeben. Über die Ursache ist noch nichts bekannt. Welche Stadtteile betroffen sind.

In Herne-Holsterhausen und Teilen von Wanne-Eickel ist am Mittwochmorgen in Herne der Strom ausgefallen. Das bestätigt Stadtwerke-Sprecherin Angelika Kurzawa gegenüber der WAZ. Zum Ausfall sei es gegen 5 Uhr in der Früh gekommen.

Auch die Warn-App Nina löste aus. Die Stadtwerke Herne arbeiteten an der Behebung des Problems, sagt Kurzawa. Über die Ursache sei noch nichts bekannt. Auch sei noch unklar, wie lange die Behebung des Schadens dauert. In einigen Straßen funktioniere der Strom aber bereits auch wieder.

Im Notfall, so heißt es über die Warn-App Nina, erreichen die Bürgerinnen und Bürger Feuerwehr und Polizei. Bitte der Behörden: „Informieren Sie Ihre Nachbarn und leisten Sie bei Bedarf Hilfe.“

Wir berichten, wenn es neue Informationen gibt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel