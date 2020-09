Stromausfall: Offenbar Tausende Menschen in Herne betroffen

In Herne hat es am Abend einen Stromausfall gegeben, Häuser und Straßenzüge waren etwa anderthalb Stunden dunkel. (Themenbild)

Herne. In Herne ist am Abend in mindestens zwei Ortsteilen der Strom ausgefallen. Anderthalb Stunden lang war es in vielen Straßenzügen zappenduster.

In Herne hat es am Donnerstagabend einen Stromausfall gegeben. Betroffen waren vermutlich Tausende Menschen, darunter in weiten Teilen von Herne-Mitte und Herne-Nord, sagte Stadtsprecherin Angelika Kurzawa auf Anfrage der WAZ.

Techniker der Stadtwerke seien zu Stromverteilern ausgerückt, um den Grund für den Stromausfall zu lokalisieren und die Stromversorgung wieder herzustellen. Leser meldeten, dass auch die Straßenbeleuchtung ausgefallen sei, unter anderem in Baukau, Herne-Süd und Horsthausen.

Ausgelöst wurde auch die Warn-App Nina, die um 20.15 Uhr die Nachricht „Gefahreninformation – Ausfall Stromversorgung in Herne Horsthausen“ meldete. Bei den Stadtwerken, aber auch bei Feuerwehr und Polizei gingen verstärkt Nachfragen von Bürgern ein, hieß es.

Um 21.30 Uhr gab die Warn-App Nina Entwarnung. Die Stadtwerke bestätigten anschließend gegenüber der WAZ, dass der Strom wieder da sei. Grund für den Ausfall der Stromversorgung sei ein defektes Kabel im Bereich Baukau oder Sodingen gewesen, so Sprecherin Kurzawa am späten Abend. Nach und nach hätten die Stadtwerke die Straßenzüge anschließend wieder an die Stromversorgung anschließen können. Zwischen 19.50 und 21.30 Uhr hätten die Betroffenen im Dunkeln gesessen. Am Freitag soll das Kabel repariert werden.