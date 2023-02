Streuobstwiesen: Herner Einrichtungen können sich bewerben

Herne. Herner Einrichtungen können sich für die Aktion „Klimabäume – Unsere Streuobstwiese“ bewerben. Insgesamt werden vom RVR 100 Pflanzsets vergeben.

Öffentliche und gemeinnützige Institutionen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, können sich noch bis Dienstag, 28. Februar, für die Aktion „Klimabäume – Unsere Streuobstwiese“ des Regionalverbands Ruhr (RVR) bewerben.

Insgesamt würden 100 Pflanzsets vergeben, mit denen Kinder und Jugendliche Vereinsgelände, Schulhöfe und Wohnanlagen aufwerten können, teilt die Stadt mit. Ziel sei es, mit der Aktion die grüne Infrastruktur und Artenvielfalt in der Region zu stärken. „Kinder und Jugendliche sollen dabei aktiv in die Pflanzung und Pflege der Streuobstwiese eingebunden und dabei stärker für die Umwelt in der Region sensibilisiert werden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Ausgewählte Einrichtungen erhalten Pflanzsets

Mitmachen können Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten sowie Vereine, Verbände oder Stiftungen. Für die Bewerbung müsse ein kurzes umweltpädagogisches Konzept beim RVR eingereicht werden. Unter www.klimabaeume.ruhr sei dies noch bis Endes des Monats möglich.

Die von einer Jury ausgewählten Einrichtungen erhalten ihre Pflanzsets, bestehend aus je drei Obstbaum-Hochstämmen, Pflanzzubehör und regionalen Wiesensamen, im November 2023.

