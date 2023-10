Streit, Angst, Depression: Experten in Herne geben Hilfe

Toxische Beziehungen – ein Thema in der „Woche der seelischen Gesundheit“ in Herne.

Herne. Ängste, toxische Beziehungen, Schlafstörungen: Das sind Themen der „Woche der seelischen Gesundheit“ in Herne. Was angeboten wird.

Die Stadt Herne präsentiert eine „Woche der seelischen Gesundheit“ und bietet dabei zahlreiche Angebote an. Das Motto: „Zusammen der Angst das Gewicht nehmen“. „Wir nehmen das Thema oft nicht ernst genug. Jeder kann mit seelischen Belastungen konfrontiert werden“, so Angelika Burrichter, Leiterin des städtischen Fachbereichs Gesundheit, in einer Mitteilung der Stadt. Florian Ternes, Abteilungsleiter für den sozialpsychiatrischen Dienst, ergänzt: „Angst ist ein ganz normales Gefühl. Wenn diese aber zu einer zu großen Belastung wird, kann sie dennoch gut behandelt werden.“ Genau da setze die Woche der seelischen Gesundheit an und präsentiert verschiedene Angebote, die kostenfrei in Anspruch genommen werden könnten.

Am Donnerstag, 12. Oktober, bietet die Stadtbibliothek Herne am Willi-Pohlmann-Platz etwa eine Lesung für Kitagruppen an. Nanna Neßhöver liest von 11 bis 11.45 Uhr aus dem Buch „Wenn ich ängstlich bin“. Das Bürger-Selbsthilfe-Zentrum (BüZ) bietet drei Veranstaltungen im Rathaus Wanne an der Rathausstraße 6 an. Im Vortrag „Und das soll Liebe sein…?“ geht es am Freitag, 13. Oktober, von 11 bis 12 Uhr um das Thema toxische und dysfunktionale Beziehungen. Für Angehörige von Menschen mit dem Borderline-Syndrom soll eine neue Selbsthilfegruppe entstehen. Ein erstes Treffen für Interessierte findet am Donnerstag, 19. Oktober, 17 bis 18 Uhr, in Raum 55, statt. Und unter dem Titel „Kreatives und Therapeutisches Schreiben“ wird am Donnerstag, 26. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr, ein Vortrag mit Schreibimpulsen angeboten.

Die Volkshochschule Herne präsentiert zwei Angebote. Ein Präsenz-Vortrag am Dienstag, 17. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr am Standort Wanne an der Wilhelmstraße trägt den Titel „Wie unsere Persönlichkeit die Gesundheit beeinflusst“. Ein Online-Vortrag befasst sich mit dem Thema „Schlafstörungen“. Er findet am Donnerstag, 19. Oktober, 19 bis 20 Uhr, statt.

Auch der Sozialpsychiatrischen Dienst beteiligt sich. Er bietet an zwei Tagen, jeweils von 10 bis 13 Uhr, Informationsstände an. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger laut Stadt individuell beraten lassen. Die Orte: Dienstag, 17. Oktober, Bahnhofstraße 39, und Mittwoch, 18. Oktober, Hauptstraße 231-233.

Weitere Informationen zur „Woche der Seelischen Gesundheit“, auch zu Anmeldungen und zur Teilnehmerzahl, gibt’s auf der Homepage der Stadt auf https://www.herne.de/wsg/.

