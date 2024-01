Streik: Keine guten Nachrichten für Bus-Pendler in Herne

Am Freitag fahren in Herne wohl keine Busse.

Herne Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag einen Streik angekündigt. Betroffen sein soll auch die HCR in Herne. Was das für Bus-Pendler bedeutet.

Am Freitag müssen Pendlerinnen und Pendler in NRW mit erheblichen Einschränkungen bei Bussen und Straßenbahnen rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Freitag, 2. Februar, Warnstreiks in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben in Nordrhein-Westfalen angekündigt. Auch Bogestra, HCR (Straßenbahn Herne, Castrop-Rauxel GmbH) und die Vestische seien betroffen, bestätigt Jürgen Schirmer von Verdi Mittleres Ruhrgebiet im Gespräch mit der Bochumer WAZ-Redaktion.

Bei der HCR sei bis Dienstagvormittag noch kein offizieller Streikaufruf eingegangen, sagt Dirk Rogalla, Sprecher der HCR, auf Nachfrage der WAZ. „Wir gehen aber davon aus, dass wir bestreikt werden.“ Schließlich habe Verdi die Meldung bereits veröffentlicht, dass auch die HCR betroffen sei. Die HCR gehe deswegen davon aus, dass die Busse am Freitag im Depot stehen bleiben werden. Auch die Kundencenter blieben dann geschlossen. Auf ihrer Website hat die HCR bereits eine erste Meldung zum Streik veröffentlicht.

Der Warnstreik wird laut Gewerkschaftssekretär von Betriebsbeginn bis Betriebsende dauern. Betroffen sind die Kunden in Bochum, Gelsenkirchen, Herne, dem Kreis Recklinghausen sowie angrenzende Städte und Gemeinden.

