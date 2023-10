Straßenraub in Herne: Jugendliche attackieren 15-Jährigen

Herne. Raub am helllichten Tag: Zwei Jugendliche haben einen 15-jährigen Herner am Buschmannshof in Wanne attackiert. Was über die Täter bekannt ist.

Ein 15-jähriger Herner ist am Sonntagnachmittag am Buschmannshof in Wanne von zwei Jugendlichen beraubt worden. Die Attacke ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhr: Die Täter entrissen dem 15-Jährigen ein Schlüsseletui und flüchteten in Richtung Hauptbahnhof.

Ein Täter ist circa 17 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug zur Tatzeit schwarze Kleidung, eine schwarze Lederjacke sowie einen Rucksack mit goldener Fußballersilhouette und dem goldenen Schriftzug „Ronaldinho“ (ein ehemaliger brasilianischer Fußballstar).

Der zweite Täter ist ebenfalls etwa 17 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Er trug einen roten Pullover und eine rote Jogginghose. Beide sprachen nach Angaben des Geschädigten kurdisch.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

