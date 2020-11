Die Feuerwehr in Herne ist zu einem Strahlenschutzeinsatz ausgerückt.

Entsorgungsbetrieb Strahlenschutzeinsatz in Herne: Verdächtiger Lkw isoliert

Herne. Ein Abc-Team der Herner Feuerwehr ist zu einem Strahlenschutzeinsatz nach Crange ausgerückt. Ein Verdächtiger Lkw wird untersucht.

Ein Abc-Team der Feuerwehr Herne ist am Mittwochmorgen zum Entsorgungsbetrieb Bötzel an die Hafenstraße 13 in Herne-Crange ausgerückt. Bei einer routinemäßigen Strahlenschutzmessung eines Fahrzeugs, das Entsorgungsmaterialien anlieferte, habe das Kontrollgerät ausgeschlagen, teilt die Stadt Herne auf Anfrage der WAZ mit.

Das betroffene Fahrzeug sei auf dem Firmengelände isoliert worden. Bei ersten Messungen des Abc-Teams sei aber keine Radioaktivität beziehungsweise Strahlung festgestellt worden, sagt Stadtsprecher Christoph Hüsken zur WAZ. Die Feuerwehr habe sich bis auf wenige Meter dem Fahrzeug genähert. Hüsken betont deshalb: „Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.“

Die Feuerwehr sei noch vor Ort. Es werde weiter gemessen.