Netz Entwarnung: Telefonnetz der Telekom in Herne läuft wieder

Herne In Herne ist das Telefonnetz der Telekom ausgefallen. Inzwischen gibt es laut Nina-Warn-App allerdings wieder Entwarnung.

+++ Update: Entwarnung: Das Telefonnetz der Telekom ist wieder da. +++

In Herne ist das Telefonnetz der Telekom ausgefallen. Das teilt die Feuerwehr laut Nina-Warnapp mit. Die zuständigen Behörden seien informiert. Im Notfall erreichen die Bürgerinnen und Bürger die Feuerwehr und die Polizei an ihren Standorten, heißt es in der Warnmeldung.

„Lassen Sie Ihr (Auto-)Radio eingeschaltet. Informieren Sie Ihre Nachbarn und leisten Sie bei Bedarf Hilfe“, heißt es weiter. Die Notrufnummern der Feuerwehr und Polizei sollen für Notrufe freigehalten werden.

