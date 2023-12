Verkehr Störung: Ampel an Kreuzung in Herne ausgefallen

Herne In Herne ist an einer Kreuzung eine Ampelanlage ausgefallen. Das Ersatzteil soll laut Stadt erst in einer Woche eingebaut werden.

Die Ampelanlage an der Kreuzung Von-der-Heydt-Straße und Poststraße in Herne-Mitte ist defekt. Grund dafür ist laut Stadt ein ausgefallenes Steuergerät. Voraussichtlich am Mittwoch, 20. Dezember, würden die benötigten Ersatzteile geliefert und eingebaut sein. Bis dahin sei die Anlage auf Warnblinken eingestellt, so die Stadt.

Fahrspuren müssten wegen des Ampelausfalls nicht gesperrt werden. Die Vorfahrt werde durch die vorhandenen Verkehrsschilder geregelt. Die Stadt Herne bittet an der Kreuzung um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme.

