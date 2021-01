Sternsinger in Herne: St. Marien spendet Segen im Drive-In

Herne. Mitglieder der Kirchengemeinde St. Dionysius in Herne können sich in Baukau ihren Segen abholen. Dabei bleiben sie im Auto sitzen.

Mit einem "Drive-In" in St. Marien nimmt am Samstag, 9. Januar, die katholische Pfarrei St. Dionysius an der diesjährigen Sternsingeraktion teil. Von 14 bis 17 Uhr können alle Interessierten mit dem Auto an der St. Marien-Kirche an der Bismarckstraße 72a vorfahren und eine Spende persönlich abgeben. Dafür bekommen sie dann den Segen überreicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Besucher sind auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad willkommen.

Segenspäckchen werden verteilt

Wegen der Corona-Pandemie sind die Sternsinger in diesem Jahr nicht wie gewohnt unterwegs. Vikar Christian Schmidtke zufolge konnten sich Mitglieder der Herner St. Dionysius-Gemeinde bis Freitag in Listen eintragen, am Wochenende wollen Eltern und Kinder aus den Gemeinden die Segenspäckchen verteilen. Einige Kinder sollen auch als Sternsinger am Sonntag den Gottesdiensten beiwohnen. Vikar Schmidtke verweist auch auf die Online-Spendenaktion der Sternsinger. Dort waren aus Herne bis Freitag 646 Euro zusammen gekommen. Mehr Infos und ein Video gibt es über die Seite der Pfarrei: https://www.st-dionysius-herne.de/.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Auch in Wanne-Eickel ziehen die Sternsinger nicht von Haus zu Hause. Dort bekommen angemeldete Gemeindemitglieder bis zum 17. Januar ein Päckchen nach Hause gebracht. Diese liegen bis 2. Februar auch in den Kirchen von St. Christophorus aus. Weitere Informationen über https://www.st-christophorus-wan.de/. Dort gibt es auch einen Link zu einem Sternsinger-Video.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.