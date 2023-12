Sternekoch dreht auf dem Cranger Weihnachtszauber

Herne Sternekoch Björn Freitag hat auf dem Cranger Weihnachtszauber einen TV-Beitrag gedreht. Er nahm ein besonderes Produkt unter die Lupe.

Sternekoch Björn Freitag hat auf dem Cranger Weihnachtszauber für die WDR-Reihe „Der Vorkoster“ gedreht. Bis die Folge im Fernsehen zu sehen sein wird, kann es aber noch etwas dauern. Im Check: Glühwein!

Eigentlich hatte Freitag mit seinem Team am Donnerstag direkt zwischen den Verkaufsbuden in der Funkelgasse stehen wollen. Aber dann kamen Sturm und Regen dazwischen. Und bevor der Glühwein noch verwässert wurde, zog der Sternekoch in den Weihnachtsbaum um, der im ersten Geschoss Platz für gut 80 Personen bietet und vor allem warm und trocken ist.

Produktion für Weihnachten 2024

Was genau zu sehen ist, bleibt vorerst geheim. Denn die Sendung wurde mit sehr langem Vorlauf für den Beginn der Weihnachtszeit 2024 vorproduziert, wenn noch kein Markt startet. Was verraten werden darf: Freitag nahm mit seinem Team vier verschiedene Glühweine aus dem Handel unter die Lupe. Das Publikum vom Weihnachtszauber durfte sich an den Tests beteiligen. Dem TV-Team kam die weihnachtliche Kulisse des Cranger Weihnachtszaubers sehr entgegen.

+++ Auch interessant: Paar verlobt sich beim Cranger Weihnachtszauber +++

Sternekoch Björn Freitag mit Lisa-Marie und Christian: Das Publikum darf den Glühwein mit testen. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel