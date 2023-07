Krankenhäuser Stern: Herner Kliniken zählen zu den besten in Deutschland

Herne. Herner Fachkliniken der St. Elisabeth Gruppe zählen zu den besten in ganz Deutschland. Das hat jetzt eine Auswertung des Stern-Magazins ergeben.

Insgesamt zwölf Fachbereiche des St. Anna Hospital Herne, des Marien Hospital Herne und des Marien Hospital Witten wurden vom Magazin Stern in der Stern-Klinikliste ausgezeichnet. Das teilt die St. Elisabeth Gruppe mit. Die Fachkliniken der Krankenhäuser der Krankenhausgruppe fänden somit einen Platz auf der Klinikliste 2023/24 und zählen laut Stern zu den Top-Fachkliniken Deutschlands.

Das gruppenübergreifende Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe mit den Standorten St. Anna Hospital Herne, Marien Hospital Herne und Marien Hospital Witten zähle auch in diesem Jahr zu den besten Fachkliniken in ganz Deutschland. Das St. Anna Hospital Herne zähle laut Stern zu den besten Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen. Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie sei dort der größte Fachbereich, der eine Vielzahl Patienten von der Diagnose bis zur Therapie begleitet und laut des Magazins zu den besten Fachkliniken Deutschlands gehöre.

Das Marien Hospital Herne gehört laut dem Magazin zu den besten Krankenhäusern des Landes und wurde in die Liste der Top-100-Kliniken Deutschlands aufgenommen, teilt die St. Elisabeth Gruppe mit. Außerdem hätten vier Fachkliniken des Marien Hospital Herne eine Auszeichnung erhalten. Die Urologische Klinik sei doppelt prämiert worden: Sowohl für den Fachbereich Urologie selbst als auch für den onkologischen Bereich Prostatakrebs. Die Klinik für Strahlentherapie und Radio-Onkologie gehöre im Bereich der Strahlentherapie zu den besten Fachkliniken Deutschlands. Ebenfalls auf der Stern-Klinikliste stünden die Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation sowie die Medizinische Klinik II – Kardiologie / Angiologie.

Das Ranking der Stern-Kliniklisten beruhe auf unterschiedlichen Aspekten und Zahlen, so die St. Elisabeth Gruppe. Zunächst gäben Fachleute, Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Krankenhausmanager Empfehlungen ab. Außerdem sei die Patientenzufriedenheit ein entscheidender Faktor bei der Auszeichnung. Abschließend würden medizinische Kennzahlen wie zum Beispiel Personalschlüssel, Patientensicherheit und Komplikationsquoten überprüft und in die Bewertung miteinbezogen. Bei der regionalen Klinikliste spiele außerdem die Wohnortnähe eine wichtige Rolle.

