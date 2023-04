Stern: Herner Ärzte gehören zu den besten in Deutschland

Herne. Der Stern hat erstmals Deutschlands beste regionale Ärzte ausgezeichnet. Auf der Liste stehen gleich mehrere Mediziner der St. Elisabeth Gruppe.

Erstmals veröffentlicht der Stern in diesem Jahr die Liste „Deutschlands ausgezeichnete regionale Ärzte“. Neun Ärzte der St. Elisabeth Gruppe – zu der unter anderem das St. Anna Hospital und das Marien Hospital in Herne gehören – wurden dieses Jahr bereits durch die „Stern-Ärzteliste“ ausgezeichnet. In vier Bereichen gab es nun zusätzlich die Auszeichnung für regionale Ärzte, die insgesamt an 1422 Ärzte vergeben worden sei, heißt es in einer Mitteilung. Für Patientinnen und Patienten biete die regionale Auszeichnung die Möglichkeit, Spezialisten in ihrer Nähe zu finden.

Auszeichnungen für die Bereiche Bluthochdruck und Lipidologie

Prof. Dr. Timm Westhoff, Direktor der Medizinischen Klinik I - Allgemeine Innere, Nephrologie, Gastroenterologie, Pneumologie des Marien Hospital Herne, wurde für den Bereich Bluthochdruck sowie für den Bereich Lipidologie, der sich mit der Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen beschäftigt, ausgezeichnet.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Auszeichnung für Knieendoprothetik

Dr. Oliver Meyer, Chefarzt des Zentrum für Becken-, Hüft-, Knie- und Fußchirurgie des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe, wurde für seine Arbeit mit Prothesen im Kniegelenk ausgezeichnet.

Auszeichnung für den Bereich Inkontinenzbehandlung

Dr. Albert Boehres, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des MVZ Herdecke – Ärzte Sally-Grünewald-Straße gehört zu den Experten im Bereich der Inkontinenzbehandlung.

Lesen Sie auch: Stern-Liste: Krankenhaus in Herne ist eins der besten in NRW

Die Qualität der Arbeit der Ärzte sei anhand von neun ärztlichen Eigenschaften bewertet worden, wozu unter anderem Wissen, diagnostischer Scharfsinn, eine wissenschaftliche Herangehensweise sowie Aspekte der Zwischenmenschlichkeit gehörten, heißt es weiter. Die Entscheidung, wer eine Auszeichnung erhalte, sei anhand der festgelegten Kriterien von Medizinjournalisten des Stern überprüft und getroffen worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel